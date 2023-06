La caída del consumo del vino preocupa al sector vitivinícola

La venta de vino en el mercado interno y la pérdida de competitividad en el mercado internacional resultan dos problemáticas que preocupan al sector vitivinícola. Fabian Ruggeri, presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (ACoVi), dialogó con MDZ Radio y describió dicho contexto.

Ruggeri afirmó que uno de los principales factores de esta problemática es el inflacionario, que repercute directamente en la macroeconomía. “La gente no tiene dinero en el bolsillo. Es tan sencillo como dejar de consumir cosas que tienen reemplazo. El vino es uno de ellos porque eventualmente, hay productos alcoholizados con menos alcohol o más económicos”, aseguró con preocupación.

La baja del consumo de vino, no es la única problemática que atraviesa el sector, la caída de la exportación también lo es. “El dólar que tenemos nos ha dejado sin competitividad en el mundo, el resto de los países tiene un dólar que es real o equivalente a su moneda. Ellos si pueden seguir exportando al precio internacional que no son los precios del mercado interno nuestro, que van siguiendo la inflación”, señaló.

Por esta razón, según explicó Ruggeri, las botellas de primera línea hasta las de gama media, ya no pueden exportarse. “Nosotros vamos a recibir el mismo valor de siempre en dólares, pero cuando se transforme en pesos lo dividen en la mitad. Además se debe agregar un porcentaje de retención. El banco no nos da dólares”, añadió.

Cuando se le consultó por la ayuda que el ministro de Economía Sergio Massa estableció con el llamado "dólar malbec", Ruggeri sostuvo: “Tiene buena voluntad pero no el dinero para poder llevar adelante en cierta forma lo que se comprometió con el tema específico del dólar agro. El dólar soja funcionó perfectamente. Este dólar regional, no era movible en función de la inflación, tuvo una duración de 5 meses, no tenía mucha vida”.

Para Ruggeri, los actuales desafíos como industria ante el contexto descrito es bajar los costos de elaboración y de los insumos de empaque. “Esto es sumamente difícil, tenemos solo dos empresas que fabrican botellas, hay una sola que fabrica cajas de cartón. Negociar es una cuestión difícil con este tipo de proveedores”, cerró.