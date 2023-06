Intentó ingresar un Porsche y una Harley Davidson ilegalmente y deberá pagar una multa millonaria

La Dirección General de Aduanas (DGA) secuestró una moto valuada en US$ 25.000 y un automóvil de US$ 125.000 que se intentó ingresar al país de manera irregular, transgrediendo el Régimen de Importación Temporaria de Vehículos Comunitarios del Mercosur.



El organismo señaló hoy en un comunicado que "para hacer uso de las exenciones arancelarias del mencionado régimen, los conductores de los vehículos en cuestión deben acreditar su condición de turistas", pero la persona que buscaba ingresar los vehículos "vivía de manera permanente en la provincia de Corrientes".



Los vehículos en cuestión son una moto Harley Davidson modelo 1584 Dyna Wide Glide y un Porsche Cayenne, ambos con dominios paraguayos, que habían sido ingresados a la Argentina por una misma persona a través del Paso Fronterizo Internacional Posadas - Encarnación.



No obstante, tareas de investigación desarrolladas posteriormente por agentes especializados de la DGA determinaron que los vehículos no cumplían con los requisitos para permanecer en el país, en infracción al artículo 970 del Código Aduanero.



"Para poder ampararse en el Régimen de Importación Temporaria de Vehículos, el individuo que los había importado debía demostrar una residencia mínima de un año en Paraguay, sin embargo, la Aduana constató que el ciudadano paraguayo vivía de manera permanente en la provincia de Corrientes", explicó la DGA.



El personal de la Aduana notificó debidamente al conductor de que la permanencia de sus vehículos en el país constituía una infracción, y procedió al secuestro de ambos rodados.



Para recuperarlos, el infractor "debió afrontar una multa de $13.911.433", precisó la DGA.