Nace una plataforma para vincular a las empresas con las universidades

Como nunca en la historia, el conocimiento y la innovación se han transformado en el actor principal del desarrollo económico. Un espacio en el que las universidades pueden hacer aportes claves. No obstante, el valor de la transferencia de conocimiento de la academia al mundo empresario no siempre encuentra los mejores canales y aparecen obstáculos y resistencias. Algo que sucede en todo el mundo, aunque particularmente en la Argentina y en América latina.

Una solución posible llega de la mano de un emprendedor argentino, Ginés Perea, con la creación de Trampoline Network, el primer Marketplace de propiedad intelectual e innovación del mundo.

Fundada en 2022, la empresa surge a partir de la inspiración de Yissum, el spin-off de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que factura US$ 200 millones al año. Allí las ideas que surgen desde la universidad son transferidas al sector privado. Pero Perea descubrió que la tarea de conexión entre el mundo académico y el mundo empresario, aún allí, se producía aún de manera individual, casi artesanal. "Con Trampoline queremos construir un puente. Queremos sindicar a todas las universidades de América Latina en una sola plataforma que permita hacer transferencia, crear challenges o creaciones esponsorizadas".

"Hoy las universidades tienen oficinas de transferencia, pero o no tienen recursos o son escasos. Lo que tienen es talento barato. Por otro, las corporaciones no siempre tienen un centro de I+D, por que es costoso. Las pymes tampoco. Y no pueden recurrir a cada universidad. Con Trampoline pueden ahora recurrir a un sólo lugar donde van a encontrar una contraparte en un entorno seguro, va a poder negociar online, con administración de perfiles, con profiles", cuenta Perea.

Hasta ahora la revolución digital llegó a casi todas las industrias, pero no llegó al mundo de la propiedad intelectual. "Nosotros queremos que el creativo cree, que el investigador investigue, y si no quieren convertirse en empresario que no lo hagan. Pero que el conocimiento se transfiera, que se licencie. Lo que, además, es una forma espectacular de generar divisas".

Una oportunidad

Según datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en 2021 se solicitaron 3,4 millones de patentes en el mundo con un crecimiento del 3,6%, pero de ellas sólo el 1,6% se solicitaron en América latina.

Además, se solicitaron 18,1 millones de marcas en el mundo con un crecimiento de 5,5%. Brasil creció 32,3% con 400.000 solicitudes. Mexico 29,7% con casi 200.000 marcas y la Argentina tuvo un incremento de 9,4% con casi 86.000 marcas.

En ese mismo año se solicitaron también 1,5 millones de diseños industriales en el mundo, con un incremento del 9,2% y un 7,2% en Brasil, 38,5% en México y 13% en la Argentina. Todos números que marcan un potencial de crecimiento enorme enorme para la región.

Lino Barañao, ex ministro de ciencia y tecnología de la Nación, destacó en el evento de lanzamiento de la plataforma que se transformará en un hito.

"Los países necesitan dos cosas empleo y divisas. Algo que las universidades tendrían que tener entre sus objetivos". Pero, señala que históricamente esto fue mal visto. "No era una obligación de las universidades investigar temas concretos y aun hay investigadores que se oponen. Pero no parece éticamente aceptable que en un país donde una gran parte de la población padece necesidades básicas insatisfechas la comunidad simplemente contribuya al éxito académico del staff profesional de las universidades, sobre todo de las públicas".

Es preciso, señaló, "legitimar la tarea de transferencia tecnológica y apuntar a la creación de productos, empleo y si es posible de exportaciones. Tenemos un potencial que estamos en condiciones de explotar y faltaba una herramienta como Trampoline. Mostrar lo que hacen las universidades. Un Car One de la tecnología, un lugar donde se pueda ver toda la oferta".

La empresa contará próximamente con personería jurídica en España y Estados Unidos. Y ya cuenta con una red con más de 30 universidades a nivel regional, entre ellos: ITBA, UTN, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional del Litoral, Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia), Universidad La Salle (Brasil) y la UNAM (México). Y cuenta con el monitoreo de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

La compañía también contempla la búsqueda de financiamiento inicial (capital semilla) para emprendimientos innovadores de base universitaria.

"Queremos que el conocimiento se multiplica, que tenga impacto. Y que la gente mejore su vida a partir del conocimiento. Era el puente que hacia falta, por eso desarrollamos Trampoline, contó Agustín Campero, ex secretario de articulación científica tecnológica de la Nación y uno de los impulsores del proyecto.