Sebastián Halpern: “Con las regalías de la minería podrían hacerse todas las obras hídricas que se necesitan”

Muchos conocen a Sebastián Halpern por su trayectoria como corredor del Dakar; sin embargo, su actividad principal está ligada a los equipos de riego y las distintas maneras de hacer más eficiente el agua. Comenzó con Halpern SA luego de que la crisis de 2002 lo dejara sin empleo y, en 2019, creó Master Agua junto con unos amigos. Con la primera se enfoca en mayoristas y revendedores mientras que con la más nueva trabaja con clientes finales.

Entre otros, su empresa ha recibido reconocimientos por parte del Banco Nación y de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza. Su experiencia previa en una empresa israelí lo llevó a valorar la trayectoria de ese país en el manejo del agua. En la actualidad, buena parte de sus insumos vienen de allá y las dificultades para importar son crecientes, con las demoras que esto implica.

Pese al contexto y a la costumbre de “sortear los obstáculos que pone el país”, Halpern asegura que el objetivo este año es “continuar acompañando a los productores con nuevas tecnologías, innovación y el objetivo de hacer crecer a la agricultura”. Aunque no son comparables, es probable que las condiciones extremas de correr varios Dakar lo lleven a mostrar cierto equilibrio en un contexto macro que, por momentos, se desborda.

“Más allá de que es un año eleccionario y de que la economía no está como quisiéramos, tenemos el compromiso de a acompañar al productor y no vamos a bajar los brazos. Hace 20 años que todo sube y baja y eso es lo que tenemos que hacer”, resumió con relación a los desafíos de este año.

- ¿Cuál es la importancia del cuidado del agua para el desarrollo de la economía?

- Sufrimos la crisis hídrica desde hace más de 10 años con nevadas medias por debajo del mínimo, lo que impacta en la producción y en los niveles de napas subterráneas. Si no tomamos consciencia de que hay que hacer un uso limitado del agua, va a escasear cada vez más. En este sentido, es clave la importancia del reúso del agua que va de la mano con la ampliación de la matriz productiva a partir de la minería. Se trata de una actividad con gran cantidad de regalías para la provincia y es lo que permitiría hacer las grandes obras que se necesitan.

- ¿Qué pueden hacer las empresas para cuidar este recurso?

- Las empresas tienen que pensar en la reutilización del agua por un costo relativamente bajo. Lo mismo, las aguas grises se pueden volver a usar para agricultura con el tratamiento adecuado. Hay que pensar que al incorporar riego tecnificado se ahorra más del 50% del agua, pero esa es una parte y también hay que tener controles, zonas de humedad o caudalímetros para saber cuánto regar.

- ¿Cuáles son las obras que hacen falta para mejorar la situación?

- Son diversas… entre ellas plantas de filtrado, un acueducto hacia la zona del oasis Norte de Mendoza. También hace falta infraestructura en cuanto a diques, presurizar el agua, realizar reservorios intermedios, capacitaciones y, sobre todo, una Ley de Aguas que respalde esa política de Estado. Hay que armar un plan a largo plazo más allá del gobierno de turno ya que, por más que estén los fondos, necesitamos de 25 a 30 años para poder lograrlo.

- ¿Qué se puede hacer ya?

- Hoy el Gobierno ha encarado un proyecto con una empresa israelí que va a tener resultados a fin de año para comenzar a armar un proyecto de largo plazo. En función de eso, hay que cambiar la Ley de Aguas porque la actual tiene más de 100 años, pero la realidad cambió y va a seguir así. La clave es hacer un plan a 30 años que se respete más allá del gobierno de turno y ampliar la matriz productiva porque los fondos que se necesitan para eso no pueden salir ni de la agricultura ni de otras actividades económicas. Hay que incorporar la minería de manera urgente; una que sea responsable y controlada.

- ¿Cuál es el principal freno de la Ley de Aguas actual?

- Está obsoleta principalmente por cómo se distribuye y a quién se le distribuye. Hay tierras abandonadas que tienen derecho de riego -con un recurso que se desperdicia o no se utiliza- al tiempo que productores que cultivan, reinvierten y apuestan por la provincia no tienen agua.

- Si la minería pudiera comenzar mañana, tomaría tiempo y, por otro lado, ¿cómo congeniar el cuidado del agua con esta actividad tan resistida?

- Primero hay que asignar una parte del presupuesto de nuestra provincia para informar cómo funcionaría la minería debido a que hay mitos y creencias que no son ciertas. Podemos ir a San Juan y ver que solo el 1% del agua va a esta actividad que genera más de 1000 millones de dólares en regalías y unos 12000 puestos de trabajo. Es clave explicar y romper mitos que no son ciertos porque con ese uno por ciento de agua, podríamos generar la riqueza necesaria para hacer las obras que hacen falta para la agricultura y, llegado el momento, hasta para consumo humano. Para intubar el dique Potrerillos hasta la planta potabilizadora que hay en Cipolletti hace falta mucho dinero y se pierde demasiada agua por infiltración. También para hacer un dique aguas arriba, limpiar e intubar el Carrizal. Hay un montón de obras que se deben priorizar con un plan a 30 años porque no se puede hacer todo junto ni habilitar la minería mañana, pero sí armar un plan y pensar que cada vez vamos a tener que hacer lo mismo o más con menor cantidad de agua.

- ¿Cómo es la relación inversión y recupero para las empresas que apuestan a un sistema más eficiente de uso del agua?- Las empresas tienen un recupero muy rápido cuando ven lo que pagan el agua y porque, además, es algo que no va a estar si no la cuidamos; es el bien más preciado que tiene la naturaleza. El valor agregado o el recupero es rápido porque no hay otra cosa para poder producir.

- Más allá de la coyuntura actual, ¿qué impacto ha tenido la posibilidad de acceder a crédito para este tipo de obras?- Mendoza tiene una importante cultura emprendedora y esto es imposible hacerlo sin créditos blandos. Siempre ha habido este tipo de financiamiento para perforaciones, malla o riego ya que, de lo contrario, es muy difícil acceder. Hoy nadie se anima a tomar créditos con una tasa variable porque no sabe qué va a pasar, pero el préstamo es un factor decisivo. Hoy está muy difícil

- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar en Mendoza?

- A veces en otras provincias es más sencillo realizar proyectos más grandes y algunos emprendimientos los hacemos en otros lugares. Sin embargo, lo que destaco de la provincia es que nuestros clientes y colaboradores tienen ganas de empujar, son emprendedores y cuentan con una energía que motiva. Mendoza es el lugar donde quiero estar, donde nací, donde está mi familia, mirá que viajo bastante y no la cambio por ningún otro lugar del mundo.