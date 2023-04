Carlos Maslatón habló de la situación económica y le dieron con todo en las redes sociales

El polémico panelista televisivo Carlos Maslatón consideró que "nunca se ganó tanto plata en Argentina como ahora", lo que provocó polémica en las redes sociales.

A través de un posteo en Twitter, Carlos Maslatón sostuvo que "hay que remontarse a 1973 para encontrar un antecedente similar".

Incluso, señaló que "el Gobierno que asuma el 10/12 recibirá un país en plena actividad, sin desocupación y con alto porcentual de economía ´barrani´ generadora de bienestar para todos".

Maslatón, quien suele participar en polémicas sobre la economía y es columnista de televisión, sostuvo días atrás que la Argentina "está mejor que hace cuatro años".

"Ahora no es un desastre el país" y dijo que "no es verdad que la gente se esté cagando de hambre" en la Argentina.

Además, consideró que el dato de pobreza "está mal medido" en la Argentina.

Maslatón, exdirigente UCeDe (Unión de Centro Democrático), señaló que la Argentina atraviesa "un ciclo de auge, pese a que los precios y el dólar se actualizarán violentamente".

Según sus estimaciones este es el año en que los precios encontrarán un equilibrio mucho más arriba de lo que están hoy, augura, "pero el empleo y la economía irán para arriba".

Nunca se ganó tanta plata en Argentina como ahora. Hay que remontarse a 1973 para encontrar un antecedente similar. El gobierno que asuma el 10/12 recibirá un país en plena actividad, sin desocupación y con alto porcentual de economía barrani generadora de bienestar para todos. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) April 29, 2023

"La inflación hoy no es un problema de déficit fiscal y emisión monetaria", sostuvo.

"Espero más inflación, pero no me preocupa porque no va a escalar a hiper. Aclaremos que hiperinflación no es un grado mayor de la inflación. Es un fenómeno de otra naturaleza. Es una ruptura violenta y rápida de la confianza en un segundo. Un hecho extraordinario de la naturaleza de los mercados financieros que hoy no hay ni remotamente condiciones para que se presente", enfatizó.

Señaló que "esta inflación es consecuencia de la mayor actividad económica".

"En los dos últimos años tenés actividad, consumo e inversión. Porque esta inflación no es del déficit fiscal y emisión monetaria. Es una corrección de una deflación previa", indicó.

Pronosticó que el país ingresará en una "liberalización de precios, después de que estuvieran comprimidos. No auguro ninguna catástrofe recesiva".