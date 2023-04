"Dólar Moritán": con la escalada inflacionaria actual la divisa debería superar los $500

Durante el último mes, el dólar blue se caracterizó por el constante rebote, y finalmente, llegó a los $400. Ante esta situación, muchos recordaron el pronóstico del economista y diputado porteño, Roberto García Moritán, quien en julio de 2021, vaticinó que la divisa paralela llegaría a este valor de cotización.

Sin embargo, siguiendo la lógica del legislador, el denominado, popularmente, "dólar Moritán", se quedó corto. Es decir, si el blue se hubiera actualizado al ritmo de la inflación, ya debería superar la barrera de los $500.

Para graficar, en julio de 2021, la divisa paralela cotizaba a $185. Mientras que, entre esta fecha y marzo 2023, la inflación acumulada fue de un 185,66%. Si aplicamos esta suba al valor del dólar blue, da que su cotización debería estar en los $528,48. Lo que equivale a un 69% de retraso cambiario.

Con la inflación actual, el "Dólar Moritán" debería superar la barrera de los $500.

Ecos del dólar blue a $400

El gurú del dólar a $400, habló sobre su pronóstico y fue tajante respecto a la política económica del Gobierno: "Esto es producto de muchos años de mentira en la que nos quisieron hacer creer que el equilibrio fiscal es un tema ideológico, que la emisión no genera inflación, que se puede vivir por arriba nuestras posibilidades. Y tiene consecuencias porque estas lógicas ideológicas, la falta a la verdad y la irresponsabilidad monetaria y fiscal hace que la gente pierda la confianza en quienes gobiernan. Estas políticas populistas terminan siempre en un desastre".

Y en esta línea, añadió: "Me da mucha tristeza. Esto (el dólar blue a $400) habla de que los argentinos lo estamos pasando muy mal, que nuestro laburo no vale nada, que nuestras jubilaciones no valen nada, que nuestras inversiones no valen nada y que las perspectivas de futuro para la Argentina van a ser muy complejas.

Al ser consultado por si el dólar blue "estaba pisado" y debió llegar antes a los $400, expresó que "el comportamiento del dólar, sin intervención de un irresponsable burócrata de turno, debería correr al ritmo de la inflación". Por lo cual, haciendo los cálculos correspondientes, debería estar por encima de la barrera de los $500.

En este orden, García Moritán se explayó y explicó: "El dólar, si no lo intervienen, tiene una lógica de comportamiento similar al resto de los productos. Si hay más dólares en el mercado, si hay más papas en el mercado, vale menos. Si hay menos papas en el mercado, vale más. Acá funciona lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre el mercado de la papa y del dólar? Bueno. Que no tenés un superministro interviniendo tan agresivamente hasta el punto de reventarnos las reservas a todos los argentinos, de manotearle los ahorros a nuestros jubilados".

Y enfatizó en que "el comportamiento del dólar debería ir al ritmo de la inflación". Roberto García Moritán, economista y diputado porteño, fue quien vaticinó un dólar blue a $400.

Dólar blue en tiempos de elecciones: ¿buen pronóstico a futuro?

"Va a ser un año muy difícil. O sea, el estancamiento y la recesión se están sintiendo al no tener reservas, no están dejando importar muchos productos necesarios para las distintas industrias argentinas que la mayoría tienen y necesitan componentes de afuera. Esto está frenando el desarrollo de la producción, la enorme carga fiscal, la falta de libertad de las restricciones para importar y exportar. Los costos fiscales hacen que el combo sea muy complejo y el panorama es muy incierto", detalló en diálogo con MDZ el diputado porteño.

"Este es un Gobierno que ya está acabado. Todos sabemos que se van. Lo que no tenemos claro todavía es quién viene. Y por supuesto, lo más importante es qué se va a hacer de cara al futuro. Si las perspectivas son que viene un candidato serio, con un programa económico serio, que empiece a contar que es lo que va a hacer... Transmite confianza al mercado y todos empezamos a entender que las variables macroeconómicas se van a empezar a estabilizar y es posible que eso termine jugando a favor", concluyó al ser consultado por un pronóstico para las divisas en pleno año electoral.