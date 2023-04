Por qué la solución a la inflación no llegará durante este Gobierno

La inflación del mes de marzo de 2023 superó todas las expectativas previas. Aunque en el mercado ya se manejaban cifras de alrededor del 7%, el 7,7% final sorprendió porque mostró una aceleración más rápida de lo que se creía.

El número de 104,3% como índice anualizado lo catapultó como el mayor desde septiembre de 1991, todo un récord que hace acordar a las etapas pasadas de hiperinflación.

Si bien, el salto tuvo que ver con un incremento muy importante del rubro de educación, que llegó al 29,1%, hay que destacar que los alimentos también superaron la media y subieron un 9,4%, con el precio de la carne trepando más de 10%.

Estos índices se escapan cada vez más de la media mundial. Según indicó un trabajo de Nadín Argañaraz, para Fundación Mediterránea, en los últimos seis meses, la inflación promedio entre 38 países medidos, se estabilizó y alcanzó una media de 0,6% en el mes de marzo. Así la brecha entre la inflación mensual argentina y la mediana de la muestra fue de 7,1 puntos porcentuales en marzo, mucho mayor que los meses previos.

Entre los países con mayor inflación interanual en marzo de 2023 destacan Argentina (104,3%), Turquía (55,2%) y Hungría (25,1%), lo que deja a nuestro país al frente de la tabla por una diferencia notable. Y fueron tres los países que tuvieron inflación negativa en el mes: Bolivia, Dinamarca y China.

Des esta forma, se puede concluir que el arrastre de la inflación internacional en los últimos meses a causa de la guerra se comenzó a diluir y que la Argentina ahonda su problema inflacionario por cuestiones internas.

Al respecto, Ricardo Delgado de Analytica y Lorenzo Sigaut Gravina de Equilibra, coincidieron en marcar que los problemas que subyacen son claramente estructurales y que no se ven respuestas en el corto plazo. Mucho más en un año electoral como el que vive la Argentina.

Delgado señaló que "el dato de inflación lo que demuestra es que el gobierno nunca ha tratado con seriedad el problema inflacionario. Tiene un presidente que dijo explícitamente que no cree en los planes económicos e hizo que la inflación se haya instalado muy cómodamente por arriba el 100% en el año".

Para el economista, la Argentina pasó a una etapa de inercia dentro de un régimen de alta inflación. "Lo que estamos viendo es lo que los economistas llamamos un régimen de alta inflación, lo que significa que adoptó una dinámica ya propia, que la inercia inflacionaria, la indexación de contratos, los comportamientos de los que toman decisiones de precios se adaptan a este entornos más inflacionarios tratan de cubrirse cada día con una dinámica de mayores aumentos".

Y remarcó que la solución sólo es posible sobre desde las variables políticas. "Hoy los determinantes de la inflación ya no son sólo fiscales y monetarios. Obviamente que hay que seguir con el ordenamiento fiscal y monetario, pero ese no es todo el problema. Hay que bajar el gasto, pero hay que conseguir financiamiento en dólares en un año en que la sequía va a quitar entre US$ 15.000 y US$ 20.000 millones al mercado y eso va a impactar en la formación de precios. Entonces, en el corto plazo, que es lo que le queda de gestión al gobierno, la combinación de la no creencia en un programa y la repetición de diagnósticos equivocados como la guerra en Ucrania o los formadores de precios, hacen que nos alejarnos de la solución a un problema que se vuelve cada vez más complejo y más difícil de considerar".

Sigaut Gravina señaló que "en el corto plazo, el gobierno puede hacer relativamente poco para bajarla, porque hay un proceso electoral bastante cercano. Lo más importante es mantener la estabilidad de las variables cambiarias y financieras en un año complejo como para evitar que se agudice el problema".

Y dejó en claro que, según su visión, la tarea de fondo le tocará al próximo gobierno. "A esta altura, con este nivel tan alto de inflación, con tanta inercia, es probable que la tarea le quede al próximo gobierno, que va a tener que encarar un plan de estabilización, una medida que ataque todos los frentes de la inflación en conjunto, que además, puede no ser exitosa en un primer intento".