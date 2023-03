¿Qué ve el mercado de las supuestas nuevas medidas económicas?  

Todavía todo aparece agarrado con broches porque recién en las últimas horas se empezó a conocer la letra chica de las nuevas medidas. Así y todo, se pueden sacar algunas conclusiones y señales prematuras. Por un lado está claro que lo que ha trascendido tiene por objetivo desinflar el avance de los dólares financieros pero por otro lado conseguir financiamiento neto positivo, o sea, cubrir las necesidades financieras del Tesoro hasta el 10 de diciembre.

Pero, el contexto en el que se lanzan las nuevas medidas económicas no es del todo propicio ya que hay una alta tasa mensual de inflación y en crecimiento, el déficit fiscal del primer bimestre ya casi cubre toda la meta trimestral con el FMI, además hubo déficit comercial en el primer bimestre del año y encima hay un flujo negativo en los fondos comunes de inversión (FCI), siempre en primera fila, junto a los bancos, para brindar financiamiento al Tesoro.

¿De qué se trata todo esto? Según lo que dejaron trascender del Palacio de Hacienda y circula en el mercado, la medida que involucra a los bonos Globales (un canje de entidades públicas hacia el Tesoro) apunta a quitarle representatividad a estos títulos por sobre los Bonares, que son bonos en dólares (cuyo principal tenedor es el Banco Central). Además, se habilitaría la operatoria de Bonares contra el contado con liquidación (CCL), actualmente limitada por diferentes regulaciones.

A pocas horas de la publicación oficial de las medidas, empezaron a circular en el mercado distintos reportes de analistas, gestores y consultores a los clientes. ¿Qué dicen, en general?

Uno de los puntos clave de todo lo que vendrá es saber cómo se dispondrían las supuestas licitaciones de venta de Bonares que tiene el sector público (excluyendo Banco Central) para adquirir bonos en pesos. Se desconoce también cómo serán las licitaciones. Al respecto, se especula que probablemente sean contra pesos y de forma espaciada en cuanto a cantidades.

Ahora bien, con el resultado de las licitaciones de Bonares, los organismos públicos van a adquirir instrumentos en pesos. Se estima que el monto por esa demanda de bonos en pesos llegaría a los $2 billones, lo que representa más del 50% de las necesidades financieras que tiene el Tesoro en 2023.

Hasta acá, ¿el andamiaje de medidas qué impacto podría tener sobre los tipos de cambio paralelos? A priori, la movida de Economía y el BCRA podría bajar los dólares alternativos, en el corto plazo. Pero, no a mediano plazo. Claro que todo dependerá si ya hay arreglado un precio con otras entidades.

En buen romance, la medida busca vender Bonares al CCL: de modo que si el precio del CCL actual es razonable, entonces la baja en el bono en dólares “AL30” por la caída contra pesos (por venta de entidades públicas) llevaría a que un inversor privado venda contra pesos la tenencia de cualquier otro instrumento (que baje menos que el AL30), compre AL30 y lo venda contra dólares para luego pasarse nuevamente al instrumento original, explicaba uno de los principales gestores de la plaza local.

¿Y qué pasa con la deuda en pesos? Si el precio de la deuda en dólares contra pesos comienza a bajar significativamente entonces es muy probable que la deuda en pesos se vea afectada. Las entidades reguladas que compren deuda en dólares contra pesos en el mercado deberían desprenderse de algo para comprar los Bonares.

No obstante, todo dependerá de cómo se instrumenten las licitaciones de Bonares. A diferencia de la deuda en dólares, parte de la deuda en pesos tiene el “bid” del BCRA (el poder de influir en la fijación del precio).

En este contexto ¿qué pasará con las opciones de venta (put) que tiene el BCRA? Los put los tienen comprados los bancos, tras el último canje de deuda, los cuales se encuentran regulados y cuyo negocio no se vería afectado por estas medidas. Como esto no es un evento de iliquidez, no tiene mucho sentido ejercer el controvertido put.

Otro tema es lo que pasará con el Fondo de Sustentabilidad de la ANSeS. Pero eso es harina de otro costal.