Crisis bancaria: inquietantes novedades en el frente suizo

Un giro de 180 grados dio el caso del emblemático y legendario banco suizo Crédit Suisse (CS) que el viernes vio caer su acción otro 8%. Ese día la acción del grupo suizo cerró en apenas dos dólares (su valor bursátil es inferior a los 8.000 millones de dólares) cuando la agencia Bloomberg dio cuenta que el otro banco suizo de talla mundial, el UBS (Unión de Bancos Suizos) no estaba interesado en fusionarse con su competidor helvético, como descontaban los analistas del JP Morgan que en su tercer escenario más favorable la salida a la crisis del CS era la compra por parte del UBS. Sin embargo, ahora lo más probable es la fusión helvética, según el principal diario financiero británico.

Vale señalar que la debacle de la acción no empezó con la crisis bancaria detonada en EE.UU. sino que el CS ya viene barranca abajo hace tiempo. Su acción cotizaba a comienzos de 2021 en 12 dólares y los albores del 2022 por encima de los 7 dólares. La estocada final la dio el principal accionista del CS, el Banco Nacional Saudí, propiedad del fondo soberano de la nación árabe, que rechazó aumenta aún más su participación accionaria. Esto solo habla a las claras de porque no sorprende el trastabillar del señorial banco internacional nacido en 1856. Claro que hoy en día, sobre todo después de la crisis del 2008 que se llevó puesto al hasta ese momento intocable Lehman Brothers, los nombres y la historia no inhiben ni de corridas ni de debacles. Un caso que desde MDZ se viene analizando desde el año pasado.

Lo cierto es que el salvataje del Banco Nacional de Suiza (SNB), que consistió en una línea de liquidez de aproximadamente 50.000 millones de dólares no dio el resultado esperado. Así se intensificaron las especulaciones sobre una posible fusión con la UBS. Pero el viernes, desde Bloomberg, sepultaron dicha alternativa al parecer debido a que ambas entidades no estaría interesadas en una fusión forzada. El viernes la acción de CS cayó 8% y la de UBS 1,16%.

Según Bloomberg, UBS prefiere centrarse en su propia estrategia independiente centrada en la riqueza y es reacio a asumir riesgos relacionados con CS. UBS cree que CS está tratando de ganar tiempo después de conseguir un respaldo de liquidez por parte del banco central suizo y han utilizado el nombre de UBS con este fin.

El día anterior, los analistas de JP Morgan habían señalado que la adquisición de CS por parte de UBS era el tercer escenario más probable para que el banco de Zúrich saliese de esta situación. Según la visión de estos expertos, el apoyo financiero a CS por parte del SNB y de la FINMA (regulador helvético) era insuficiente ya que no solucionaba los problemas de confianza del mercado con su estrategia de banca de inversión y la erosión continua de la franquicia. Así, veían más factible una intervención estatal o una adquisición, especialmente por parte de UBS.

Otra de las opciones que estos analistas consideraron como probable era el cierre de la banca de inversión de la firma helvética, que tendría un costo de unos 10.000 millones de dólares.

Las objeciones a un posible acuerdo iban más allá de las dos entidades, según Bloomberg, ya que el Gobierno suizo también está preocupado por la pérdida de puestos de trabajo que supondría una fusión de ambos bancos. Con todo, Berna preferiría una solución suiza si fuera posible y está más preocupada por proteger las empresas y depósitos locales. Además, algunos de los clientes patrimoniales también podrían oponerse a una fusión con UBS, dado el solapamiento de cuentas.

Al respecto, para muchos expertos una fusión supondría dar marcha atrás a años de legislación "Demasiado grande para quebrar" (Too big to fail), el régimen de regulación de capital suizo para CS y UBS, y plantearía ciertos problemas antimonopolio en muchas líneas de negocio. Además, un acuerdo también podría conllevar mayores requisitos de capital. Por otro lado, Suiza se ha mostrado favorable a la idea de tener dos gigantes bancarios cuya rivalidad ha sido uno de los principales motores de la competitividad del sector de servicios financieros suizo.

Sin embargo, en 24 horas al parecer todo cambió, y ahora el UBS estaría estudiando la compra de CS, según publicó el Financial Times, los Consejos de Administración de ambas entidades mantendrán reuniones, separadamente, durante el fin de semana para considerar cómo puede articularse una operación corporativa entre los dos principales bancos suizos.

El SNB y la FINMA están impulsando las negociaciones, pese a los recelos de UBS, como la mejor opción para recuperar la confianza del mercado. Al parecer, los reguladores suizos han señalado a sus homólogos estadounidenses que fusionar los dos bancos es su opción A para atajar la crisis bancaria y recuperar la confianza de los inversores.

En estos momentos, se contemplan varias opciones, pero el objetivo es anunciar una solución en el fin de semana, antes de que abran los mercados el lunes. Aunque cualquier transacción debería también ser aprobada por los accionistas de UBS y no hay garantías de que se cierre un acuerdo.