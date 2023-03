Qué dice ahora el analista que anticipó la crisis bancaria en Estados Unidos

A mediados de enero, Bárbara Kollmeyer de MarketWatch entrevistó al gestor de fondos de Equity Logic, Thomas H. Kee Jr., y así tituló la nota: “Si el mercado de valores se desploma en 2023, será culpa de la Fed y los bancos estadounidenses. Esto es lo que podría salir mal”. Sin lugar a dudas, un acertado presagio de lo que vendría meses después.

El lunes pasado, Marko Kolanovic, del JPMorgan, les dijo a los clientes que muchas operaciones de carry trade (consisten básicamente en pedir prestado a una tasa de interés más baja e invertir en una que ofrece un mayor rendimiento) que se han desarrollado durante la financiación barata "no se pueden rescatar todas".

Kollmeyer recuerda en una reciente publicación que en su tradicional Stock Traders Daily, una especie de entrevista relámpago a operadores del mercado, llamó (el 24 de enero pasado) al gestor de cartera de Equity Logic, Thomas H. Kee Jr., quien le advirtió sobre las consecuencias para los mercados de la liquidez que sale del sistema financiero gracias al ajuste de la Fed que podría trastornar a los mercados en 2023.

En dicha oportunidad Kee se refirió a las similitudes entre los mercados actuales y los del 2019. ¿Qué pasó en esos tiempos? A fines del 2019 surgió una crisis cuando los grandes bancos cuestionaron los niveles de liquidez en medio de un paso al costado de la Fed, lo que provocó un aumento en las tasas de los préstamos interbancarios a un día (overnight) a más del 8,5%, una especie de call money criollo. Al final, la Fed no tuvo más remedio y puso las cosas bajo control en un corto espacio de tiempo a través de inyecciones masivas de liquidez para mercados estables en ese momento.

Ahora, en una nueva entrevista, Kee dice que sus preocupaciones ahora se están materializando sobre una repetición del estrés relacionado con la liquidez, aunque teme que los riesgos sean mucho mayores ahora. "Esta vez, la Fed no tiene el estímulo como herramienta, al menos no como lo hizo en 2019", dijo. Y tampoco ve que la crisis actual haya terminado. "Ésta es una señal, un precursor de una caída mucho más grave... y los inversores necesitan tener algo que controle el riesgo. No deberían esperar hasta que sea obvio para hacerlo. Eso sería demasiado tarde", dijo Kee. “Una vez que un inversor prepara su cartera para que pueda manejar cualquier cosa que suceda, nunca necesitará cambiar”, agrega.

Su gran mensaje es que los inversores deben "simplificar" sus carteras. El primer paso, dijo, es determinar qué mercado sigue su cartera, ya sea el Nasdaq, el S&P 500, el Dow industrial o el Russell 2000.

"Luego use los ETF (fondos cotizados en bolsa) para esos mercados para administrar el riesgo de manera eficiente", como el SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), Invesco QQQ Trust Series (QQQ), ProShares Ultra S&P 500 (SSO), ProShares UltraShort S&P 500 (SDS), ProShares UltraShort QQQ (QID) y ProShares Ultra QQQ (QLD). No sin riesgo, por supuesto, Ultra ProShares son ETF apalancados que pueden aumentar el rendimiento del mercado de valores tres veces.

Kee destaca su enfoque de inversión CORE, que dice ha estado funcionando para los clientes durante estos tiempos volátiles. "La cartera es lo más simple posible. SPY es el instrumento de capital más líquido del mundo, y eso lo hace aún mejor. CORE rastrea el S&P 500 cuando está expuesto y no tiene riesgo de mercado cuando está neutralizado”, explicó. Su estrategia CORE estuvo en efectivo toda la semana pasada, dijo Kee, protegiéndose de la caída observada en las acciones. La estrategia ha ganado más del 20% en lo que va del año, afirmó. Mientras el S&P 500 ha caído un 4% en los últimos tres meses.

En un gráfico enviado a clientes, Kee muestra cómo el S&P 500 comenzó con fuerza en 2019, luego ocurrió una mini corrida y la Fed compró su salida. Ya meses atrás Kee estaba preocupado por un evento al estilo de 2019 para este año, en medio de una segunda vuelta del balance de la Fed cada vez más "agresiva" (el banco deja que una parte de los valores que vencen cada mes salgan de su balance) y tasas ya más altas. Pero las cosas podrían ponerse feas y no puede "comprar su salida del problema" esta vez, advertía.

En ese entonces, la Fed "detuvo la reducción de su hoja de balance, volvió a reducir las tasas al 0%, comenzó de nuevo las compras de activos y el mercado despegó en 2019". A diferencia de ahora, en aquel entonces "muy pocas personas apuntaban al estímulo y la compra de activos como catalizadores de la inflación y la apreciación inflada de los precios de los activos".

Kee desarrolló un indicador que mide la política monetaria de la Fed para tratar de evitar colapsos del mercado, el cual le señaló una advertencia de caída en 2019, y en noviembre del 2022 le señaló problemas de liquidez en ciernes que fue lo que le contó a Kollmeyer.

“Identificamos cambios masivos en la liquidez (dinero nuevo) el año pasado, ya que la Fed redujo el estímulo a $0. Este año, los riesgos de una advertencia de caída del mercado son altos, y hemos identificado pérdidas de liquidez de la Fed (estímulo negativo neto)”, agregó en comentarios enviados por correo electrónico a clientes. “Entre el año pasado y este año, la Fed pasó de ser altamente estimuladora a una pérdida masiva de liquidez”. Señalaba que otro billón de dólares debe salir del balance de la Fed para junio antes de que coincida con la reducción del balance de 2019. "Eso es rápido", decía Kee.

¿Qué tener en cuenta? “Recuerde que los bancos se preocuparon meses antes del mínimo en el balance general en 2019, por lo que es probable que las señales comiencen a llegar meses antes de que llegue a un punto de ebullición también esta vez”, señaló días atrás.