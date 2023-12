Acovi explicó cómo fue el financiamiento a productores que fueron afectados por las heladas

La Asociación de Cooperativas Vitivinícolas de Mendoza realizó un balance de fin de año manifestando la importancia de los ejes del trabajo gremial en temas como el desarrollo hídrico, planificación en la continuidad de la explotación familiar, financiamiento, conectividad, lobesia e inseguridad rural.

Allí destacaron el hecho de "haber logrado los objetivos estratégicos propuestos, los cuales estaban enfocados en buscar herramientas que permitan a nuestros productores afectados por las contingencias hacer frente a los costos e inversiones necesarias para su recuperación; generar adaptaciones normativas y de regulación vitivinícola según las nuevas realidades industriales en vistas de mejorar la situación de nuestras cooperativas, y poner en valor el cooperativismo como modelo de desarrollo sostenible".

Sobre la ayuda a productores mendocinos afectados

El presidente de la entidad, Fabián Ruggeri, brindó detalles sobre un "objetivo cumplido" que fue "poder acompañar a los productores que sufrieron daños climáticos con ayuda económica concreta". De esta manera se dieron a conocer los números de los fondos rotatorios y microcréditos que recibieron los productores. En los últimos 5 meses se entregó un monto de $238 millones de pesos, logrando así adjudicar 716 créditos con un monto máximo de 3.000 dólares por productor. Las tasas de los créditos otorgados van del 30% para productores con daño superior al 85%, 40% para productores con daño hasta el 85%, 50% para productores sin daño.

Fabían Ruggeri, comentó: “El objetivo de este fondo es que perdure en el tiempo, priorizamos a los productores que fueron afectados por las heladas. Fijamos tasas bajas, del 30% al 50%”. Además, contó la finalidad que tienen estos fondos rotatorios: “La idea es que los productores solventen los gastos que van a tener durante la cosecha. Están adquiriendo insumos para realizar las curaciones y también lo usan mucho para pagar el capital de trabajo”. Por último, destacó la conveniencia de articular dichos fondos con las líneas provinciales ya existentes, como por ejemplo, del Fondo de Transformación y Crecimiento.

En el Este de la provincia, un productor beneficiado por estos fondos comentó que destinó su uso para aplicación de tela antigranizo. “Tengo la tela comprada y en estos días la estamos por colocar. Estamos mejorando la estructura porque el año pasado sufrimos robo de alambres. También gracias a este ingreso compramos abono para fertilizar el viñedo. Estamos agradecidos de este aporte de Acovi , de otra manera no hubiese podido comprar la tela para combatir el granizo. Hace 10 años que no podía terminar la obra y cuando me avisaron de este aporte con un interés bajo decidí tomarlo”, comentó Pablo Chirino, productor vitivinícola de la Coop. Ing Giagnoni.

Por su parte, al sur de la provincia, el productor Fernando Cordero explicó el destino que le han dado al financiamiento pedido. “Lo solicitamos para hacer una defensa contra heladas con aspersión subarborea. El proyecto es grande, radica fundamentalmente en el congelamiento de agua para la generación de calor, para defender así a la viña y al parral contra las heladas”, dijo. Y sostuvo: “El año pasado perdimos casi el 80% de nuestra producción de vid a raíz de las heladas tardías, por lo tanto este año decidimos hacer un sistema de defensa”.