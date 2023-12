Exclusivo: tras el fin de las SIRA, cuál es el cronograma para el pago de importaciones

Para el Gobierno nacional la Resolución Conjunta 5466/2023 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Secretaría de Comercio, que este martes dispuso el fin de las SIRA y el establecimiento del nuevo Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI), es una herramienta clave para despejar el escenario cambiario y empezar a "normalizar" el comercio exterior.

"A partir de ahora no hay más SIRA, ni licencias no automáticas, y no hay más discrecionalidad en la fecha de pago", aseguran fuentes de Ministerio de Economía, para explicar el espíritu que está detrás de la normativa que se publicó este martes en el Boletín Oficial.

En busca de ese "país normal" que pregona tanto el presidente Javier Milei, como su elenco de colaboradores, la resolución conjunta 5466/2023 significa básicamente cambiar un régimen de autorizaciones - las SIRA y la autorización para acceder a dólares oficiales a través del MULC- a un régimen informativo, que sólo mantiene los controles para evitar el lavado de activos y la inocuidad de los bienes importados.

De esta manera, se busca brindar previsibilidad a las empresas en sus importaciones y saber cuándo poder pagar sus compromisos con los proveedores del exterior.

A partir de ahora el pago de las importaciones va a estar calendarizado por el Banco Central, pero siguiendo pautas muy claras, dejando de lado la discrecionalidad que regía desde hacía casi un año, a partir de autorizaciones que debía dar la autoridad competente en la materia. "En 15 días cambiamos normas que llevaban 15 años", dicen en despachos de la Secretaría de Industria.

Según el cronograma la importación de combustibles puede hacerse cash, en forma inmediata, mientras los medicamentos e insumos médicos tienen un plazo de 30 días, la gran mayoría de las importaciones podrán acceder al MULC para pagarse a los 60 días, mientras que los automóviles tienen un plazo previsto de 180 días.

En el Gobierno calculan que debido a este cronograma recién en abril se va a completar la demanda de dólares de importaciones realizadas en estos días, porque se liquidan a razón de 25% por mes. Incluso el nuevo sistema permitirá una menor presión sobre los dólares oficiales.

En los últimos meses las importaciones llegaban a unos U$S 6000 millones mensuales, pero cálculos de Economía estiman que por la actividad económica lo normal es entre 4500 y 5000 millones de dólares, el resto fue cobertura ante los problemas que había para importar.

Este escenario busca dar previsibilidad hacia adelante, en lo que los analistas califican como el flujo de las importaciones. Por otra parte, queda el tratamiento para el stock de importaciones ya ingresadas y pendientes de pago, y que fuentes oficiales estiman que podrían rondar los 31.000 millones de dólares.

En los últimos meses se acumularon innumerables dificultades a las empresas para que los importadores accedieran al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) por lo que el objetivo del Gobierno en esta instancia es determinar cuál es el estado de los trámites, cuál es el monto adeudado y cuántas empresas tienen que regularizar sus pagos.

Para eso la resolución conjunta 5466/2023 establece un registro para armar una suerte de padrón. Lo que ya se sabe es que las empresas que pagaron con dólares propios desde cuentas en el exterior podrán declararlo sin ninguna penalidad y, lógicamente, sin el pago de Impuesto PAIS.

En ese sentido, se dará por cumplido el giro y además se libera el cupo. Se busca "blanquear" una situación que desde el Gobierno saber que fue práctica habitual en los últimos meses para sortear el cepo a los dólares para pagar importaciones, y no se bloqueará el acceso al mercado cambiario.

Todo esto hará que los precios de muchos bienes con porcentajes elevados de insumos importados tiendan a bajar. Por ejemplo, hasta ahora para importar un bien el costo de ingresarlo al país superaba el 100%. Se aplicaba un arancel del 35%, 3%v de tasa de estadística, 21% de IVA 20% de IVA adicional, 6% de Ganancias, 2,5% de Ingresos Brutos y 17,5% en Impuesto PAIS. Todo eso ahora cambiará.