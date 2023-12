Precios desbocados: las subas en alimentos y los aumentos que se vienen

Por poner un comienzo de esta invasión, este aluvión de precios y de aumentos, pondría como fecha el martes 21 de noviembre. Ese domingo votamos, lunes feriado, martes comenzamos la reposición de mercadería después de un fin de semana largo. Nos encontramos con los mayoristas con tremenda cantidad de faltantes y con aumentos entre 25% y 30%.

La mayoría de los colegas no compraron porque los precios estaban muy dispersos. En un comercio una lata de duraznos al natural valía $760, en otro lugar salía $1.000 y en otro, muy cerca, $1.330. Es decir que no teníamos ni siquiera un norte. Cambiamos precios, cambiamos carteles y pensamos todos que habíamos llegado al techo de los aumentos, pero no fue así. Las listas con aumentos continuaron llegando a nuestros comercios.

Más allá de lo que se fue arrastrando en incrementos, desde el 21 del mes pasado hasta la semana anterior, es decir que, si tuviéramos que hablar de cuánto aumentaron los alimentos en ese lapso, interpreto que la mercadería comestible duplicó mínimamente el valor.

Eso quiere decir que si usted y su familia necesitaban $100.000 pesos para comprar los alimentos del mes, ahora van a necesitar unos $200.000.

Siguen los aumentos

Hace pocos días, una empresa de café mandó un aumento del35%, las galletitas siguen subiendo. Evidentemente, cuando hablamos de estanflación, desde la federación hace un año que veníamos comentando que estábamos entrando en una estanflación, porque cada vez había más productos que decantaban de nuestra góndola porque no tenían público. Por eso ahora sí estamos en una estanflación y no hiperinflación. Y digo estanflación porque no llegamos a una híper, porque la familia argentina, la familia de clase media, está destruida.

Fueron muchos los golpes que recibimos y si definimos clase media, estamos hablando de una familia para la cual alimentarse es normal, pagar el alquiler es normal, tener un autito y arreglarlo es normal, y eso de vacaciones también. Para la familia argentina hace tiempo que el día 15 del calendario ya es fin de mes para la billetera.

El día 15 se considera como fin de mes porque uno evalúa la conducta de compra del cliente y la conducta de pago. Como lo hablamos con muchos colegas en la Federación de Almaceneros, de que el 15 la plata se terminó y hay que hacer magia.

El refugio, las segundas marcas

Las segundas marcas, en función de los insumos que utilizan, también están levantando sus precios. Entonces, hoy casualmente hablaba con un fabricante de pan lactal, que me deciía que tiene muchos cambios, y estamos hablando de que la segunda marca con la primera tiene una diferencia de casi un 40-45%. Sin embargo, la segunda marca también se está cayendo, que es lo que me preocupa, porque eso qué quiere decir, que ya la gente no puede comprar ni la segunda marca. Las listas con aumentos continuaron llegando a nuestros comercios.

Sinceramente, no sé cómo va a continuar todo esto, la verdad que como colega de mis colegas, estamos todos muy preocupados porque inevitablemente, cuando yo le digo que usted va a necesitar el doble de dinero para comprar la comida, le digo también que va a necesitar el doble de dinero para ir a comprar los útiles escolares, el doble de dinero cuando va a ir a la farmacia, entonces evidentemente la venta de todos nuestros comercios va a caer al 50%. Fernando Savore.

* Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de Buenos Aires y vicepresidente de Confederación General Almacenera.