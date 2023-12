¿Qué pasó entre Shakira y el fisco español?

La justicia española, por su parte, aceptó rebajar la pena y ahora Shakira tiene que pagar una multa de 7,3 millones de euros. Con respecto a la condena de cárcel, la cantante consiguió bajarla de ocho años y dos meses a tres años. Para evitar ir presa, Shakira pagará un extra de 432.000 euros, pero.

¿Qué fue lo que pasó realmente con Shakira?

Para empezar, vale la pena mencionar que el fisco español, al que se enfrentó la artista, es uno de los más agresivos del mundo. Es decir, si existe un lugar en el que hay que cuidarse y ser detallista con la estructuración patrimonial ese es, sin dudas, España. Esto fue, precisamente, lo que la cantante colombiana no tuvo tan presente.

Esta historia tiene su inicio hace muchos años: Shakira había tramitado, como mucha gente, la residencia en Bahamas en el año 2000, cuando Antonio de la Rúa era aún su pareja y manager, ¿se acuerdan? Para entender lo que eso significa, cabe destacar que Bahamas es a Latinoamérica lo que Montecarlo es a Europa: en pocas palabras, cero impuestos por ganancias obtenidas fuera de dicha jurisdicción.



Esto permite, entre otras y de manera 100% legal, recibir todas las regalías y percibir sus ganancias sin impuestos o, mejor dicho, sin impuestos adicionales a los que eventualmente deba pagar en el lugar en los cuales se generaron los mismos. Hasta acá, todo perfecto, pero Shakira “se olvidó” de lo más importante de todo: cuando se tiene una residencia fijada en una jurisdicción, es fundamental no tener una segunda residencia fiscal. Es decir, Shakira fue a Bahamas, cumplió con todas las normas necesarias y obtuvo la residencia; recibió su tarjeta azul. Lo que no hizo fue cuidarse de no hacer otra residencia fiscal, en otro lugar.

Entre otras cosas, Shakira descuidó los tiempos máximos que tenía para permanecer en España sin calificar como residente fiscal local. Entonces, generó una segunda residencia fiscal, justamente en Barcelona, una de las comunidades autónomas más caras del país. Naturalmente, el fisco español le indicó: “Más allá de que digas que vivís en Bahamas, también calificas como residente fiscal acá, en Barcelona, y te tengo que cobrar impuestos acá”. Ese es el juicio que enfrentó Shakira y por el que tuvo que reconocerse como “culpable” y pagar una millonaria suma de dinero.

¿Qué llevó a Shakira a estar en ese lugar?



Hay más de una respuesta posible, pero haber recibido un mal asesoramiento o no haber escuchado al asesor o asesora correspondiente son las dos hipótesis más fuertes. Suele suceder que los personajes más famosos -que son de los que más tienen que cuidar su patrimonio- son quienes menos “hacen caso” cuando se les dice qué deberían y qué no deberían hacer para cuidar su patrimonio. Muchas veces, el ego que los lleva a triunfar en un campo es su obstáculo más grande en otro.

El punto clave en esta historia es entender que la residencia fiscal de las personas tiene impacto directo en los impuestos que pagamos. De hecho, donde fijar residencia fiscal suele ser la decisión más importante que vamos a tomar en materia tributaria. De ella dependen todas las demás.

Y, ya que estamos, otro tema relevante cuando uno encara una mudanza internacional, además de darse de alta correctamente en el país de destino, es darse de baja en el país de origen. Por eso, es esencial estar informado y bien asesorado. Después, la decisión que tome cada uno, es válida y se debe respetar como lo que es: una decisión individual.

En este caso, hubo claramente un mal accionar... Y ahora vemos las consecuencias. Martín A. Litwak.

* Martín A. Litwak autor del Iibro Planificación Patrimonial para Celebrities, fundador y CEO de Untitled SLC.

