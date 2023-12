Uno por uno, cómo quedan los instrumentos de ahorro con las nuevas medidas

Estaban dentro de lo esperable y no hubo grandes sorpresas, sin embargo, las especulaciones son diferentes de los hechos consumados. Aunque faltan anuncios clave relacionados con Banco Central, Leliqs y letra chica de lo anticipado el martes por el ministro de Economía, Luis Caputo, hay algunas claves para tener en cuenta con relación a las modalidades de ahorro.

Así lo expresó el asesor financiero Gastón Lentini, quien elaboró punto por punto lo que hasta el momento se puede establecer en función de los cambios estipulados. El profesional, sin embargo, aclaró que es importante ir paso a paso, así como estar atentos a los cambios que seguramente continuarán durante las próximas semanas.

Con relación a los bonos soberanos, Lentini comentó que el precio aumenta debido a que todo ajuste representa mayor capacidad de pago para el país. “Todo el que tenga bonos AL o GD no se apresure a pensar en vender”, expresó y agregó que son activos que están dolarizados.

Si hasta hace poco el dólar linked, atado a la cotización oficial, no eran un buen negocio y venían con alzas en función de las perspectivas de devaluación, en la actualidad los bonos y fondos dólar linked van a dar un salto con la devaluación confirmada. Según Lentini, una posibilidad aquí es la de rescatar los Fondos Comunes de Inversión (FCI) Dólar Linked durante miércoles y jueves.

El dólar paralelo dio un importante salto.

“El debate que se da acá es qué hacemos con esos pesos y creo que posibilidad son las acciones argentinas que estén “atrasadas” o tengan potencial”, subrayó el también influencer a través de la cuenta @doctordetusfinanzas. En esta línea, destacó a Telecom, Transener, TGS e YPF. Con relación a esta última hay que tener en cuenta que el Gobierno puede tomar alguna medida y no se descarta una privatización.

Por otra parte, el plazo fijo no es una recomendación debido a que no le va a ganar ni a la inflación ni al dólar. En tanto los bonos y fondos CER replican la inflación con un atraso de unos 15 días y se podrían colocar allí los pesos para captar la inflación de diciembre. La recomendación aquí es colocar una pequeña parte de pesos que se necesiten en el corto plazo.

Los que apostaron y ganaron

Con respecto a las Obligaciones Negociables (ON) desde el punto de vista del asesor financiero, quienes las tengan pueden dormir tranquilos. Es porque la cotización en pesos se dispara, pero sobre todo debido a que este precio tiene que ver con el valor del dólar. “A priori, este shock no debería encarecerlas en dólares salvo que el mercado se mueva bruscamente en busca de cobertura”, opinó Lentini. Es decir que por ahora no habría que comprar ni que vender y quienes las tengan pueden sentirse relativamente tranquilos. Lo importante es que puedan controlar el precio por si se encarecen y aparece una oportunidad de venta.

Los Cedears (Certificado de Depósito Argentino emitido en Argentina que representa activos del exterior) viven en un universo paralelo, debido a que el riesgo de las medidas que vemos es puramente interno y no afectan la cotización de estos activos. Por este motivo, quien haya apostado por este instrumento, verá cómo se revalúa su cartera en pesos más allá de que siempre es importante medir la variación en dólares.

Al igual que con las ON, Lentini no recomienda hoy la compra de Cedears porque el tipo de cambio que aplique es completamente desconocido y se corre el riesgo de pagarlo muy caro en medio de las decisiones que se tomen con apuro, sobre todo en las primeras horas.