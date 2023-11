Quién gana con el dólar bajo: ¿es momento de comprar o vender?

No existe población en este mundo, fuera de la estadounidense, que sepa mas del dólar que la argentina. Hace décadas que quienes pueden ahorrar terminan guardando su esfuerzo en moneda verde, aunque cada tanto se tomen una pausa para jugar con las tasas de interés que, en promedio, han imperado en el país. El resto, los sufridos nacionales que no tienen capacidad de ahorro en sus ingresos, también mira el dólar porque sabe que el precio que deben pagar por lo que compra inexorablemente se moverá al compás del dólar, que a la larga es lo mismo que la evolución de la inflación.

Esta época no es una excepción y mas cuando la incertidumbre electoral golpea los bolsillos y el miedo se acelera a la espera del domingo 19. La pregunta es obvia y viene como objeto directo de la decisión que pueden tomar los argentinos que aún no dolarizaron y que analizan dejar o no los pesos: ¿está caro o barato el dólar blue a $890?. El interrogante también puede variar hacia el dólar financiero: ¿conviene dolarizarse a $ 852?.

El primer dato, obviamente, hay que buscarlo en el panorama electoral. El mercado cree que la paridad entre Javier Milei y Sergio Massa que muestran hoy todas las mediciones aportan suficientes elementos para pensar que el dólar puede no pegar un gran salto el próximo 20 de noviembre. Esa lectura indica que si Massa accede a la presidencia se iniciará un proceso donde continuarán los controles sin una modificación inmediata del tipo de cambio.

Massa alimentó y confirmó esa visión en al última semana con dos definiciones clave: no piensa salir del cepo hasta el final del 2024 y, además, promete que tras las elecciones habrá aplicará un crawling peg para devaluar gradualmente el oficial, pero no habrá saltos. No está claro si la situación de la economía, con una inflación acelerándose en noviembre y diciembre, le permitirá mantener ese ritmo devaluatorio, pero al menos la promesa es esa.

Si por el contrario Javier Milei accediera a la Casa Rosada, todo indica que si bien el camino hacia la salida del cepo sería mas rápido, no habrá dolarización o cierre del Banco Central en lo inmediato. La imposibilidad técnica de apurar la dolarización, sobre todo por la crisis que genera la deuda del BCRA, y la cercanía de algunos sectores de Juntos por el Cambio en el acuerdo con Milei, estarían cambiando ese horizonte. Todo aporta a pensar que no está clara aún la velocidad con la que el actual e irreal dólar oficial de $365 pasará a un valor cercano a $1.000, como indica la realidad.

Con todas esas apuestas en juego y la inminencia de la decisión del domingo que puede cambiar la Argentina para siempre y, esta vez, sin red de contención, conviene revisar algunos valores históricos para intentar entender dónde estamos parados. Con una inflación que ronda el 142% anual y con mediciones como la de Orlando Ferreres y Asociados que fijan la primera semana de noviembre mensualizada en 7,8%, todo se vuelve mas difícil de proyectar.

Argentina entró en shock hace un mes cuando el dólar blue tocó los $1.000, Sin embargo, ese valor no es el más alto que históricamente haya tenido el billete verde. Para el economista Fernando Marull, el dólar a $1000 es más bajo que el de hace tres años cuando Martín Guzmán estaba en el Ministerio de Economía. Calculando la actualización contra inflación, el dólar Guzmán hoy estaría en $ 1.126, aunque luego bajó con la salida del ministro.

Otra referencia: el nlue que subió tras la tormentosa PASO del 2019, hoy estaría solo algo por encima de $400. Y si vamos más atrás, a la salida de la Convertibilidad, encontramos que el billete que saltó a $4 en ese momento hoy sería equivalente a $1100. Todo es posible en Argentina con un dólar que tiene lugar y tiempo para continuar el mismo camino que siguió siempre: hacia arriba. Basta recordar que el dólar blue que tuvo Sergio Massa cuando fue nombrado ministro de Economía fue de $290. Queda claro que el precio del billete no es el problema, sino solo la fiebre, la enfermedad, como con cualquier otro precio, es la inflación y por este año no parece que vaya a aflojar - todo lo contrario - cualquiera sea el ganador.