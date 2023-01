El dato revelador que desalienta a trabajadores y condiciona el 2023

Sin dudas, la inflación y la caída del salario fue un tema relevante en el 2022. Un estudio desarrollado por la Universidad Nacional de Avellaneda visibilizó la situación de los salarios argentinos, teniendo en cuenta las pérdidas en el sector público, privado y sobre todo en el trabajo informal.

MDZ Radio conversó con Sergio Chouza, economista e investigador del Observatorio de Políticas Públicas de dicha institución educativa, quien llevó a cabo esta investigación.

Carrera sin fin

“En un contexto de una economía partida, el empleo privado registrado viene creciendo de manera consistente, en un ritmo del 3% por año aproximadamente. Por otro lado, se da una situación particular, el empleo con pobreza, que se presenta en un contexto de precariedad salarial, caracterizado por la aceleración en los precios internos. Una parte de la clase media que no está fuera del mercado laboral siente que el salario no alcanza”, comenzó detallando el economista.

La Universidad Nacional de Avellaneda indicó que en 2022 se pudo visibilizar una caída en el poder de compra.

En este sentido, el especialista indicó que el año pasado se pudo observar una caída en el poder de compra, a pesar de la recuperación en el empleo. “Hasta octubre del 2022, hubo una caída del 2,7% en el sector formal, en el sector público fue de 3,1% y del 9,2% para el segmento informal”.

Chouza destacó que estos datos demuestran con mayor notoriedad la asimetría con respecto a los trabajadores que tienen una cobertura de paritarias con respecto a aquellos que no tienen ninguna cobertura de actualización de sueldos. “Esto se debe en gran parte a la aceleración de precios. Este año si se puede revertir esa curva, empezaría a cambiar la historia sobre la dinámica del poder adquisitivo”, afirmó.

Inflación y salarios

Además, uno de los factores que históricamente influye de manera directa en el poder adquisitivo de los trabajadores es la inflación, según el especialista. A partir de este dato, Chouza detalló que la inflación anual de aproximadamente 95% del 2022 afectó a toda la masa económica activa del país: “El sector público perdió un 16% de poder adquisitivo, el privado un 23% y el sector informal un 37%”.

Finalmente, advirtió que se podría revertir esta situación este año sólo si el Gobierno nacional logra aminorar los niveles de inflación. En este sentido, señaló que “hay una gran heterogeneidad en las predicciones económicas. El Gobierno nacional señaló en el Presupuesto una inflación del 60% anual, no creo que esto sea tan prolijo, puede llegar a tener otro tipo de trayectoria. Si se puede lograr por lo menos una desaceleración de 25 puntos, sería un alivio que se notaría”, cerró.