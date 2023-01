Preocupación por el posible desabastecimiento de productos importados

La Cámara Argentina de Productos Químicos ha hecho pública la preocupación ante la falta de aprobación de importaciones de insumos que no se fabrican en Argentina y que son necesarios para la elaboración de algunos productos. Ante esta situación, MDZ Radio conversó con Leonardo Kolker, presidente de la Cámara Argentina de Productos Químicos, quien advirtió que esto afecta la elaboración de productos medicinales, veterinarios, entre otros.

Primeramente, el entrevistado detalló que esta problemática comenzó en octubre, cuando inició un nuevo sistema de aprobación de importaciones donde intervienen muchos organismos, de tal manera una vez que está aceptada, no hay trabas posteriores para el pago y para la disposición de los dólares. "Lo que parecía una solución se convirtió en un problema porque se ralentizó, la no aprobación se fue acumulando y comenzó a complicarse el abastecimiento de insumos químicos. Nosotros lo que hacemos es trabajar los químicos y vendemos a todo el equipo industrial, estamos previo a la producción, para producir prácticamente toda la industria necesita insumos químicos, materia prima", dijo.

Esta problemática afecta, según explicó Kolker, a productos medicinales, veterinarios e inclusive a la industria vitivinícola. "El vino no solamente se produce con agua y la uva, se necesitan conservantes, muchas de esas cosas provienen del exterior", detalló.

Este sistema de importaciones recientemente implementado, según el entrevistado, no solo depende del ministro de Economía Sergio Massa, sino que también del Ministerio de Producción. "Nosotros estuvimos en contacto con algunos sectores técnicos, pero no con los que decidían sobre la aprobación o no de los permisos. Lo que necesitamos es que haya un diálogo ágil, porque los que conocemos lo que falta o lo que va a faltar somos nosotros", manifestó.

Kolker expresó que debido a este inconveniente, hay líneas productivas que no están funcionando por falta de insumos. "Algunos productos llevan diez, quince productos. Un champú lleva otros veinte, un producto medicinal por lo menos diez . Si falta alguno de ellos es imposible su realización", advirtió.

Con respecto a la relación con los proveedores, el entrevistado detalló que primeramente se les explica la situación. "Hay muchos que conocen el sistema de Argentina. El problema fundamental es que muchos no pueden esperar. Por ejemplo, un proveedor que teníamos para embarcar nos comunicó que ya no podía esperar más porque embarca en China sus productos y en 15 días viene el año nuevo Lunar. Entonces lo destinan a otro mercado, por lo que vuelven recién en un mes. Este problema en última instancia provoca desabastecimiento y suspensión", cerró.