El relevamiento que echaría por tierra los planes del Gobierno

Mientras la Secretaría de Comercio trata de apurar el relanzamiento de Precios Justos ante la escapada de la inflación, nuevos datos de consultores privados indican que la aspiración del Gobierno de reducir la inflación a un número que arranque con 3 en abril se va alejando.

Así lo señaló Fausto Spotorno, el economista jefe del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres, quien indicó que enero la inflación "va a terminar parecida a diciembre" en función de la evolución del precio de la carne de la última semana.

En diciembre, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los precios crecieron un 5,1% por encima del mes anterior.

"En las primeras tres semanas nos da 4,3%", señaló en declaraciones radiales, y dijo que el dato final dependerá del valor de la carne en el mostrador, debido a que ese producto tiene una fuerte ponderación en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

"La carne había tranquilizado un poco la inflación el año pasado debido a que, por la sequía, los productores empezaron a mandar animales al mercado. Pero los animales se terminan y empiezan a subir los precios", explicó.

La semana pasada el valor de la carne en el mercado de Cañuelas había subido un 30% y se espera que en esta semana termine de impactar a nivel minorista.

A todo esto, según se supo, algunas organizaciones sociales comenzaron a hacer controles de precios en supermercados de la Capital Federal. Vistiendo pecheras, militantes se desplegaron en algunos establecimientos de la zona del Once y se quejaron de la falta de algunos productos, que se consigue en super chinos "por el triple del valor", indicaron.

Otros estudios privados marcan que los alimentos subieron en torno al 5,5% en las primeras cuatro semanas de enero, lo que pondría un piso por encima del 5% a la inflación general del mes.

Un estudio de la consultora LCG, señaló que en la cuarta semana de enero el precio de los alimentos se incrementó un 0,75%, desacelerándose respecto a la anterior. De todas formas, el promedio "punta a punta" muestra una variación del 5,5%.

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, aseguró la semana pasada que "no hay una solución mágica" para la inflación en tanto que descartó medidas de "shock".

"Los precios siguen aumentando y eso es cierto. No estamos conformes con el 5,1% del mes de diciembre, no se puede tapar el sol con la mano. Tuvimos una inflación del 94% y es algo que nos preocupa y ocupa. La solución no es mágica", afirmó el funcionario en declaraciones radiales.