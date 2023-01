El proyecto que busca la creación de un billete de 20 mil pesos

La senadora tucumana de Juntos por el Cambio, Beatriz Ávila, presentó un proyecto que busca para que se emitan billetes de 2 mil, 10 mil y 20 mil pesos. MDZ Radio dialogó con la legisladora, quien detalló la iniciativa y expresó que resulta fundamental debido a la inflación en la economía argentina.

“En noviembre del 2017 se crea el billete de mil pesos, que es el de mayor denominación que tenemos los argentinos hoy. Hasta la fecha ha perdido casi el 100% de su valor y esto es producto de la escalada inflacionaria. Desde que asumió el Gobierno de Alberto Fernández a la fecha es casi del 300% y el año pasado terminó casi en un 100%, por lo que el billete se ha devaluado”, detalló Ávila.

Por esta razón, la senadora explicó que ha presentado un proyecto para que el Ministerio de Economía y el Banco Central emitan billetes de mayor denominación. "En el caso de Tucumán a los jubilados les están pagando con billetes de 100 pesos su jubilación. Hoy no se puede comprar ni siquiera un kilo de helado con un billete de mil pesos. Este es un pedido que no solamente lo hacen los comerciantes, lo hacen todos en general, porque no se puede hacer ninguna transacción de compra y venta en efectivo por la cantidad de volumen de billetes que se necesita”, agregó.

La diputada señaló que el valor del billete ha caído notablemente, donde en el ranking de países latinoamericanos, Argentina es el que está en el último lugar en cuanto a los billetes de menor denominación comprados con el dólar. "Ni siquiera puedes comprar 3 dólares con un billete de mil pesos. En el 2017, cuando se crea este billete, podías comprar 54 dólares", señaló.

"Es una medida que es racional y veo con beneplácito que el Gobierno nacional comience a tratar la posibilidad de poder tener billetes de mayor denominación que hasta ahora no lo ha querido hacer, por una cuestión política de no querer blanquear la inflación", expresó.

Finalmente, Ávila remarcó que el proyecto resulta una medida "acertada". "Con la inflación que hoy tenemos un billete de mil pesos debería valer nueve mil. Por eso en el proyecto puse la opción de 2 mil, 10 mil y hasta 20 mil. Habrá que ver qué es lo que decide el Banco Central, es fundamental que tenga autonomía y una política monetaria y macroeconómica”, cerró.