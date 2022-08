Previaje 3: por ahora sigue pero hay dudas sobre su implementación

El programa de preventa de servicios turísticos Previaje, anunció hace cuatro meses su tercera edición, pensando en especial en la temporada media y baja, pero ahora todo eso podría quedar en un limbo.

En concreto, el Previaje 3 fue ratificado esta mañana en una reunión que mantuvieron el jefe de Gabinete, Juan Manzur, junto al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, junto a empresarios del sector.

El turismo “es uno de los grandes generadores de divisas, tan necesarias para el crecimiento del país”, señaló Manzur y detalló que “con el Previaje, en el que el Estado ha hecho una inversión histórica, se logró que el sector superara una época muy difícil, como fue la pandemia”.

Además, consideró que “es una industria sin chimeneas que genera miles y miles de puestos de trabajo, no solo en forma directa sino también en sectores como la gastronomía, el comercio y el transporte”.

Incertidumbre futura

Sin embargo, en los últimos días y mucho más a partir de las medidas anunciadas este miércoles por el ministro de Economía Sergio Massa, fuentes del sector dejaron trascender sus dudas sobre la continuidad del programa.

"El Previaje 3 no se llegó a implementar. No escuche aún que se hable de una eventual desactivación pero ante la situación económica del país, me parece una decisión acertada para reducir gastos y no creo vaya a influir negativamente en la actividad turística nacional", indicó a MDZ un empresario turístico.

Las dudas tienen que ver más que nada con la supuesta inconsistencia entre subsidiar el turismo, por servicios que en general utilizan los sectores medios y altos, mientras por el otro lado le quitan subsidios a las tarifas de electricidad, gas natural y agua y saneamiento.

Hay además un tema relacionado con el acceso a divisas. El programa Previaje, en sus dos ediciones, generó un gran movimiento de turismo interno, que terminó con ocupación plena de las plazas hoteleras en los principales destinos turísticos, al menos en temporada alta.

Sin embargo, el turismo receptivo, extranjeros que llegan al país, se vio restringido en algunos destinos por falta de alojamiento, ocupado por residentes argentinos. Así, en el Gobierno algunos se plantean si no se está perdiendo una posibilidad de "generar" dólares, mientras se van pesos, que hay que emitir, para seguir implementando el Previaje. Costo por partida doble.

Sector con potencial

Al término de la reunión, Matías Lammens destacó “el trabajo en conjunto entre sector público y privado para sacar adelante esta industria estratégica para el crecimiento de los próximos años”.

En relación a la temporada de invierno, el ministro consideró que terminó con resultados muy auspiciosos, no solamente en cuanto al movimiento turístico, sino también de impacto económico. Durante la reunión repasamos también los números del turismo receptivo, que sabemos la importancia que tiene en la generación de divisas para nuestro país.”

En las dos primeras ediciones de Previaje, más de 5 millones de turistas fueron beneficiados. Desde su lanzamiento en 2020 el programa generó más de $165 mil millones al sector turístico, un bálsamo tras la crisis que generó la pandemia.

Además, a partir del programa, en 2020 se realizaron 59 obras de infraestructura turística en todas las provincias, con una inversión de 1.200 millones de pesos a partir del impuesto PAÍS, y en 2021 se llevaron a cabo 66 obras, por 1.900 millones de pesos.

Los datos del Ministerio de Turismo indican que más de 5,2 millones de turistas nacionales viajaron por el país durante las vacaciones de invierno, un 10% más con respecto a la última temporada prepandemia. Esto tuvo impacto económico superior a los 147 mil millones de pesos.E ingresaron al país más de 420 mil turistas extranjeros en la temporada, dejando unos US$344 millones.

De la reunión con las autoridades participaron los presidentes de la Asociación de Turismo de la República Argentina (AHT), Roberto Amengual; de la Federación de Cámaras de Turismo de Argentina (Fedecatur), Héctor Viñuales, y de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), Daniel Prieto.