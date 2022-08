Ventajas de los NFT

Los tokens no fungibles o NFT son representaciones digitales de activos únicos, indivisibles y escasos, como arte, juegos, música, videoclips y bienes raíces. Los NFT facilitan la conversión de varios artículos raros y de alto valor a formatos digitales, con identificadores únicos que hacen que cada token sea diferente de los demás. Al igual que NFT, también puede considerar operar con Bitcoin en BitIQ.

Las propiedades únicas de los NFT los hacen no intercambiables por otros activos. A diferencia de las criptomonedas que las personas pueden intercambiar fácilmente por otras monedas virtuales, no puede intercambiar tokens no fungibles. Sin embargo, existen numerosas plataformas en línea para crear, comprar y vender NFT. Las siguientes son las principales ventajas de las NFT.

Maximizar las ganancias de los creadores de contenido

La creación de contenido digital es una de las aplicaciones NFT más destacadas. Varios desarrolladores de contenido, incluidos artistas, músicos y otros creadores, ahora convierten su contenido en NFT para eliminar a los intermediarios y evitar la falsificación. La creación, comercialización, venta, compra y almacenamiento de NFT se realizan en el blockchain, lo que elimina a los terceros de las transacciones.

Los NFT asignan la propiedad del contenido a una sola persona que recibe todos los fondos de la venta. Gracias a los contratos inteligentes de NFT, el blockchain pagará automáticamente las regalías del creador original si el nuevo propietario decide vender. La eliminación de terceros permite a los desarrolladores y coleccionistas de contenido maximizar las ganancias de sus obras.

Los tokens no fungibles también permiten a los artistas, músicos, otros creadores de contenido y coleccionistas generar valor adicional a partir de sus obras. Por ejemplo, un artista puede combinar dos NFT para crear NFT únicos con un mayor valor propuesto.

Seguridad y autonomía mejoradas

Los sistemas tradicionales se basaban principalmente en papeleo centralizado para verificar la autenticidad y propiedad de los activos. Si bien aún funcionan, las transacciones en papel a menudo exponen a las personas a muchas violaciones de seguridad, incluido el fraude y el robo de identidad. Los NFT asignan identificadores únicos para cada activo convertido a token. Los datos se validan en el blockchain de forma permanente.

La tecnología Blockchain utiliza criptografía para verificar la autenticidad y la propiedad de un activo, lo que garantiza la máxima seguridad. Eso también facilita una mayor transparencia, lo que permite a los desarrolladores de contenido, coleccionistas e inversionistas evitar el fraude.

Aunque los creadores de NFT pueden modificar los detalles de propiedad al venderlos para incluir al nuevo propietario, los metadatos principales son irreversibles. Eso hace que sea prácticamente imposible que alguien manipule o falsifique un NFT. Además, la validación de los NFT en el blockchain crea un registro claro y preciso para rastrear la autenticidad y el ciclo de vida de cada activo.

Varias empresas de fabricación y producción están explorando formas de integrar los NFT y blockchain en sus cadenas de suministro para eliminar los productos falsificados.

La democratización de las inversiones

Los activos tradicionales han mantenido a los inversionistas atados a opciones de inversión estándar sin espacio suficiente para la diversificación. Los tokens no fungibles prometen enfrentar ese problema al permitir que cualquier persona los cree, compre y venda. La conversión de activos en NFT hace que sea más fácil y eficiente transferirlos entre diferentes personas en todo el mundo.

Además, la eliminación de intermediarios de las transacciones por parte del blockchain también otorga a los propietarios de NFT la autonomía para utilizar los activos convertidos en tokens como mejor les parezca. Los NFT han suscitado la aparición de varias nuevas fuentes de ingresos que nunca antes existían. Sus casos de uso se han expandido desde los sectores financiero y tecnológico a otras industrias, incluyendo la industria del entretenimiento, de manufactura y bienes raíces.

Los tokens no fungibles han permitido a los artistas, otros creadores de contenido y coleccionistas monetizar varios activos físicos y virtuales. Algunos de los activos relacionados con NFT más populares que se venden en línea incluyen arte, música, videos, entradas para eventos y juegos. Históricamente, los tokens han atraído precios más altos, por valor de cientos de millones de dólares.

Sin duda, los NFT son un tema de moda en muchas plataformas en línea en la actualidad. El uso de tokens no fungibles tiene numerosas ventajas, como se describió anteriormente. Sin embargo, los NFT también tienen algunos riesgos que debe comprender antes de invertir en ellos.