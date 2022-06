Qué productos de consumo cotidiano no se podrán comprar más en Argentina

El economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, detalló cuáles son los productos que no se podrán comprar en el país mientras dure el bloqueo a las importaciones anunciado el lunes por el Gobierno nacional. Alarma por productos de consumo cotidiano que estarán en falta en las góndolas, como el café.

En primer lugar, Burgueño dijo que será "bastante poco" lo que se pueda importar y enumeró lo que sí se puede: "Energía, medicamentos, servicios esenciales, como agroquímicos, productos de insumo para la producción agropecuaria y para el transporte, sobre todo partes de vehículos vinculados al transporte, insumos y productos vinculados a la obra pública, químicos, petroquímicos (todo lo que sea para Vaca Muerta) y diría que hasta ahí, nada más".

Respecto a la industria automotriz, el economista contó que "si la terminal automotriz exporta más de lo que importa podrá seguir importando por esa brecha. Eso por ejemplo ocurre con Toyota, pero casi que con todas las demás no sucede".

Yendo a cosas de mayor uso que empezarán a faltar o directamente no habrán, Burgueño detalló: "Bebidas importadas, sobre todo destilados; juguetes; alimentos importados como fideos, salsas, frutas y legumbres envasadas, pescados importados sean envasados o no, café, harina en general y ciertas galletas también. Por ejemplo, no habrá bananas, mangos, limas ni todas aquellas que son traídas del exterior, como ciertas verduras tampoco".

Esto inevitablemente tendrá un efecto inflacionario, según el economista, porque al escasear determinados productos importados y ponderar otros locales, estos sin dudas aumentarán sus precios. Por una cuestión de oferta y demanda.

En conclusión, "si vos querés un bien de consumo cotidiano, como café, andá a comprarlo ahora", sentenció Burgueño.