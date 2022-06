La estrategia para ahorrar aún sin que te sobre dinero a fin de mes

Ayer el Indec confirmó que la inflación de mayo fue del 5,1%. Así, marcó una desaceleración respecto a los meses anteriores, que fueron del 6,6% y 6%, respectivamente. Pero acumuló en lo últimos 12 meses un total del 60.7%, la cifra más alta en los últimos 30 años. En lo que va de 2022 ya suma un 29,3%.

A partir de esto, el economista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, recomendó cómo ganarle a la suba sostenida de los precios, tanto si en la familia sobra algo de dinero a fin de mes o no. Métodos para ahorrar, aún cuando esa acción en Argentina parece una utopía.

La primera recomendación del especialista fue "protegerse". ¿Cómo? Lo detalló dependiendo de la situación de cada persona. "Primero hay que ver si tenés o no resto a fin de mes, porque muchas familias hoy optan sólo por sobrevivir y elegir en qué gastar".

"Si te queda algo de resto, no te quedes con los pesos", fue la primera recomendación del economista. Y, si se decide invertir, la opción que él sugiere es comprar bonos cortos, atados a la inflación. Se entiende por bonos cortos, "que no pasen de este año".

Pero, "si no estás en condiciones de invertir y no te sobra mucho dinero a fin de mes, lo recomendable es aplicar políticas de stock". Para lo cual primero es necesario evaluar qué es lo que más consume la familia y comprar lo más que se pueda de eso: fideos, productos enlatados, carne que se pueda congelar, artículos de librería, etc. Es decir, cosas que estacionalmente en unos meses pueden volver a subir sus precios.

Otra opción para quienes no disponen de demasiado resto a fin de mes es comprar en cuotas todo lo que se pueda. "Buscar los planes de 12 cuotas sin interés en electrodomésticos, ropa, un sommier si necesitás, etc. Lo que sea, pero no te quedes con los pesos", insistió.

Finalmente, Burgueño aseguró que si la familia puede hacerlo, es un gran momento para pagar las vacaciones. Hacerlo ahora implicará un ahorro importante en relación a los meses que anticipan la época estival.