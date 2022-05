Ganancias de capital y cash flow: ¿cuál es mejor a la hora de invertir?

Por Robert Kiyosaki*

La libertad financiera se trata de aprender, comprender e invertir con inteligencia. Es por esto que hoy veremos las diferencias y beneficios de las ganancias de capital y del cash flow.

Frecuentemente me consultan: ¿En qué debo invertir? Y es una pregunta que no puedo responder. ¿Por qué? Porque tus metas de libertad financiera son estrictamente personales y dependen de lo que quieras lograr en tu vida.

Es probable que hasta este momento hayas pensado que la única forma de ganar dinero era ir a tu trabajo todos los días y cobrar un cheque a cambio de tu trabajo. La mayoría de las personas gana dinero de esta manera, porque es lo que les enseñan sus padres o maestros. Además, se siente como un camino seguro y protegido porque es la ruta tradicional.

Bueno, ¿y si te dijera que hay otra manera? ¿Otro camino en la vida que no requiere que intercambies tiempo por dinero? ¿Un camino que te permite seguir su pasión, lograr la libertad financiera y alcanzar tus objetivos de vida? Ahora he despertado tu interés, ¿verdad?

Este camino es precisamente como los ricos hacen dinero, y no es a partir de un salario o salario por hora. Los ricos obtienen su dinero a través de sus inversiones. De hecho, la mejor manera de ganar dinero es como inversor, pero la pregunta que me hacen a menudo es: ¿Cómo se gana ese dinero? Si tu ingreso mensual como inversor no proviene de un trabajo, entonces, ¿de dónde proviene?

Logra que el dinero trabaje para ti

Si hay algo en que los ricos se diferencian de los pobres es que ponen su dinero a trabajar en lugar de trabajar por su dinero. ¿Qué significa eso? Su dinero no está simplemente “guardado” en una cuenta de ahorros, acumulando poco o ningún interés. ¡Su dinero se está invirtiendo y generando un rendimiento!

Diferentes inversiones producen diferentes resultados. La pregunta es, ¿qué resultados quieres? Hay dos resultados principales por los que un inversor decide invertir:

Obtener capital

Si te gusta ver esos programas de televisión en donde arreglan y decoran propiedades para aumentar su valor, entonces probablemente ya estés familiarizado con el concepto de ganancias de capital. Esencialmente, es el juego de comprar y vender para obtener ganancias.

En bienes raíces, digamos que compras una casa unifamiliar por USD 100.000. Luego haces algunas reparaciones y mejoras la propiedad para venderla por USD 140.000. Tu ganancia se denomina “ganancias de capital”. Cada vez que vendes un activo o una inversión y ganas dinero, tu beneficio es una ganancia de capital. Por supuesto, también existen las pérdidas de capital (que ocurren cuando pierdes dinero en una venta).

El mismo concepto es válido fuera de los inmuebles. Si compras una acción por USD 20 y la vendes una vez que el precio de la acción aumenta a USD 30, eso también es una ganancia de capital.

Los riesgos de las ganancias de capital

Si bien se puede ganar dinero a través de las ganancias de capital, también es importante tener en cuenta los potenciales riesgos.

Primero, es una fórmula que debes seguir repitiendo una y otra vez: debes seguir comprando y vendiendo, comprando y vendiendo y comprando y vendiendo, o el juego y los ingresos se detienen.

En segundo lugar, si el mercado de bienes raíces cae en picada, puede sucederte que el plan de comprar, refaccionar y vender no salga de la mejor manera. Si eso sucede, es probable que te quedes con un inventario que no puedas vender.

Antes de que estallara la burbuja inmobiliaria en 2008, la mentalidad de muchos era que el mercado seguiría subiendo. Entonces, cuando el mercado se revirtió y colapsó, las propiedades ya no tenían el valor al que las compraron y, además, no había compradores a quienes venderle dichas propiedades. Esto condujo a un número récord de ejecuciones hipotecarias y a personas que simplemente se marchaban de sus casas.

La mayoría de los inversores de hoy buscan ganancias de capital en el mercado de valores a través de compras de acciones y fondos mutuos, entre otros. Estos inversores esperan y rezan para que el dinero esté allí cuando salgan. Para mí, eso es arriesgado.

Mientras los precios del mercado suban, los inversores en ganancias de capital ganan. Pero cuando los mercados bajan y los precios caen, los inversores en ganancias de capital pierden. ¿De verdad quieres esa apuesta?

Ten un flujo de efectivo

El flujo de efectivo o cash flow se obtiene cuando compras una inversión, la conservas, y cada mes, trimestre o año esa inversión te devuelve dinero. Los inversores de cash flow, a diferencia de los inversores de ganancias de capital, por lo general no quieren vender sus inversiones porque desean seguir recaudando los ingresos regulares que les brindan.

Si compras una acción que paga un dividendo, entonces, mientras seas propietario de esa acción, generarás dinero para ti en forma de dividendos. Eso se llama cash flow. Para generar cash flow en bienes raíces, podrías comprar una casa unifamiliar y, en lugar de arreglarla y venderla, la alquilas. Todos los meses obtienes dinero producto del alquiler y pagas los gastos, incluida la hipoteca. Si la compraste a buen precio y administras bien la propiedad, recibirás una ganancia o cash flow positivo.

El inversor de cash flow no está tan preocupado como el inversor de ganancias de capital si los mercados están al alza un día o al día siguiente. El inversor de cash flow está mirando las tendencias a largo plazo y no se ve afectado por los altibajos del mercado a corto plazo: ¡qué excelente posición para estar!

La ventaja del cash flow frente a la inversión en ganancias de capital

Lo mejor del cash flow es que es dinero que fluye hacia tu bolsillo de manera continua, ya sea que estés trabajando o no. Podrías estar en una cancha de tenis, viajando por todo el mundo, viendo Netflix en pijama o construyendo un negocio, y tu dinero estará ocupado trabajando para ti. Y, en general, la inversión de cash flow se basa en fundamentos que no suelen ser susceptibles a las oscilaciones del mercado como las inversiones en ganancias de capital, lo que significa que incluso en los malos tiempos, el dinero sigue fluyendo hacia tus bolsillos.

Además, el cash flow es lo que se conoce como ingreso pasivo, que es el tipo de ingreso que menos tributa. Este no siempre es el caso con los impuestos sobre las ganancias de capital, que varían según el tipo de activo en el que hayas invertido y cuánto tiempo hayas sido propietario de ese activo. En algunos casos, los impuestos pueden ser muy altos.

Es por este motivo que te aliento a que empieces a ser un inversor. Si bien el cash flow es el rey, invertir para obtener ganancias de capital también está bien. Lo importante es que empieces lo antes posible a tomar las riendas de tu libertad financiera y a comprender las mejores maneras para ser parte del mundo de las finanzas. De esa manera, podrás aprovechar las oportunidades que se presenten. Empieza poco a poco, pero mantén tu ritmo. Si te decides, tu camino hacia la libertad financiera será más fácil y rápido de recorrer.

*Autor de Padre rico, padre pobre.