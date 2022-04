Ley de alquileres: cuáles son los puntos claves del nuevo proyecto

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados inició este martes el tratamiento de los proyectos que buscan la modificación de la Ley de Alquileres. Por esta razón, el presidente de la Asociación en Defensa de Inquilinos (ADI), José Griselli, habló en una entrevista con MDZ Radio y explicó por qué falló la ley de alquileres. Además, el titular comentó cuáles son los puntos en los que coincidieron con las otras partes para crear una ley que sea más “satisfactoria para inquilinos y propietarios”.

En esa encuentro se designaron las autoridades de ese cuerpo asesor y se estableció un cronograma de trabajo que contempla la emisión de un dictamen entre el 26 y el 27 de abril. José Griselli describió que cuando se implementó la ley de alquileres, el país estaba padeciendo los efectos de la pandemia y que la medida que impidió el ajuste de precios y el desalojos fue un mérito que duró muy poco, pero se oscureció cuando ya no había forma de mantener esos niveles de estabilidad. “Esa medida fue meritoria en ese momento, pero en medio ocurrió que estábamos pasando por un desconcierto económico, profundizando la falta de empleo. Esto provocó la escasez, la retracción del mercado y la falta de inmuebles, que hicieron disparar los precios”, comentó.

“Representando un sector no puedo defender un aumento del 180% que se efectuó desde el 20 de junio del 2020 a la fecha y si conozco la razón, no puedo seguir insistiendo con el método que fracasó”, agregó.

Por otro lado, la actual ley de alquileres no contempla que las provincias del interior tengan sueldos diferentes a los que se manejan en Buenos Aires. A causa de esto, la actualización del valor de los alquileres se realiza según una combinación entre el índice de inflación (IPC) y el de evolución salarial (RIPTE) en partes iguales. Por ende, el presidente de la Asociación en Defensa de Inquilinos argumentó que “el nuevo proyecto es más integral”, ya que se contemplan las problemáticas de cada provincia. “Conocemos la problemática del país, por eso esta ley contempla un precio federal o local para ajustar el precio de alquiler. Entiendo que es federal y cubre todas las necesidades de los inquilinos y propietarios”, comentó.

Ante esto, el titular aseveró que “la nueva modificación puede descomprimir la situación entre inquilinos y propietarios”. Asimismo, Griselli manifestó que las partes coinciden en cambiar dos puntos fundamentales. “Hemos escuchado a las partes y concordamos en cambiar el plazo mínimo legal y el esquema de ajuste del precio de la actual legislación”.

“Proponemos reducir al plazo mínimo legal a 2 años y volver al viejo esquema. Además, vamos a incorporar una prórroga automática de un año más, si las partes están de acuerdo en renovar sus vínculos”, sumó.

También, la Asociación en Defensa de Inquilinos puntualizó qué artículos van a seguir usando de la actual legislación. “La devolución del depósito en garantía indexado y la categorización de expensas extraordinarias con la novedad que lo tiene que hacer el administrador del consorcio. Al mismo tiempo, se incorpora el alquiler sin límite temporal para que las partes tengan un margen más amplio para elegir”, fundamentó.

Por otra parte, el proyecto del legislador del Frente de Todos, el exgobernador de San Juan, José Luis Gioja propone la posibilidad de que se incluya un impuesto a la vivienda ociosa. Al respecto, Griselli aseguró que esto puede provocar una retracción en la oferta de inmuebles y es posible que no funcione, ya que hay un límite legal que no se puede transgredir. “Por el momento sería una medida antipática y no va a funcionar. Porque tiene un límite y de carácter inconstitucional. Porque la facultad de legislar la imposición de impuestos a inmuebles es un poder que tienen las provincias y son ellas quienes pueden tomar esas decisiones. Una reforma nacional no puede modificarla, se necesitan otras instancias para hacerlo”, sentenció.