Esto hay que hacer para dejar de ahorrar y ganar dinero con inversiones

Muchas personas conocen la importancia del ahorro, por lo que ahorran la mayor cantidad de dinero posible. Sin embargo, lo más común es que ese dinero se atesore sin tener en cuenta que pierde valor por el efecto de la inflación y la devaluación. De hecho, se estima que este año Estados Unidos (país emisor del dólar) sufra de una inflación de alrededor del 8%.

¿En qué consisten el ahorro y la inversión?

Ahorrar consiste en tomar una fracción de nuestros ingresos y separarla de los gastos que tendremos en el presente. Este dinero se guarda con el objetivo de utilizarlo en el futuro, pero no generará nada desde el momento en el que se guardó hasta su utilización. Cabe aclarar que muchas veces se considera, de manera errónea, a la moneda extranjera como una “inversión”, ya que su precio en moneda local de los distintos países varía.

Por ejemplo, en Argentina, el dólar es considerado una inversión por muchos ciudadanos porque “sube” casi todos los años con respecto al peso argentino. Por ejemplo, una persona compra dólar a $50 y lo vende a $100. A pesar de que en pesos se obtendría el doble, en dólares se sigue teniendo el mismo dinero.

En cambio, invertir el dinero significa poner el dinero a “trabajar”, teniendo el potencial, no la certeza, de que crezca. A diferencia del ahorro, las inversiones tienen un riesgo, por lo que la obtención de resultados puede o no suceder. Por otra parte, el ahorro casi no tiene riesgos, pero tiene una “pérdida segura”: la inflación.

En pocas palabras, al invertir se puede o no perder dinero y estas ganancias o pérdidas pueden ser pequeñas o grandes. En cambio, al ahorrar, las pérdidas están garantizadas, pero siempre son pequeñas. Sin embargo, con el pasar del tiempo, se transforman en grandes por la acumulación.

Cómo dar el paso de ahorrar a invertir

Decidir si investigaremos por nuestra cuenta o contrataremos a un asesor financiero

Antes de empezar a invertir es necesario estar en la materia sobre en qué activos invertiremos, sus riesgos, etc. Siempre es importante estar informado sobre nuestras inversiones. Es probable que te dediques a otro rubro totalmente distinto al financiero y, tal vez, no tengas tiempo o no te interese aprender sobre finanzas o no puedas administrar tu cartera, entre otros casos. Sea cual sea el motivo, es importante considerar la posibilidad de contratar a un experto que nos ayude.

Empezar con montos pequeños

Como en toda nueva actividad a la que no estamos acostumbrados es importante empezar de a poco. Muchas personas que buscan dar el paso de ser ahorristas a inversores cometen un error fatal: poner todos los ahorros de entrada. Esto ocasiona que en algunos casos pierdan dinero, se frustren y dejen definitivamente el mundo de las inversiones para quedarse de manera indefinida como ahorristas. Lo ideal es empezar con montos pequeños y luego, paulatinamente, agregar dinero a la cuenta.

No distinguir los riesgos de los activos

Todos los activos tienen riesgos asociados distintos. Por ejemplo, no es lo mismo invertir nuestro dinero en obligaciones negociables que hacerlo en acciones o en criptomonedas. Muchos brokers nos hacen un pequeño test a la hora de registrarnos y cada cierto tiempo. Estos cuestionarios, si bien no son taxativos, nos pueden orientar a qué tipo de inversor pertenecemos y algunos activos aconsejables para nuestro perfil.