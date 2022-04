¿Cuáles son las utilidades de un índice bursátil?

Es una excelente idea que tus inversiones no sean solo económicas. También es importante invertir tiempo en aprender más sobre finanzas y algunos conceptos económicos que usarás a diario. Hoy te quiero contar sobre los índices económicos y bursátiles, que no son más que cifras que resumen el comportamiento de un mercado o de un grupo de empresas en particular.

Podemos imaginarlo como un termómetro que nos permite diagnosticar al paciente casi al instante. Un ejemplo cotidiano del que seguramente has escuchado es el índice de precios al consumidor, también conocido como IPC.

Lo que obtenemos con esta cifra es una valoración de los precios de varios productos y servicios, a estos se les conoce coloquialmente como “canasta básica”. El IPC nos permite comprender de manera simple y rápida cómo evolucionan los precios de estos bienes, por lo que se suele usar para medir la inflación.

Variación mensual del IPC en Argentina. Fuente: INDEC

Existen muchos índices y formas de calcularlos, pero deberías empezar a entenderlos como un promedio de valores. Este promedio puede ser simple o ponderado por algún criterio como el volumen operado o el tamaño de las empresas que lo integran.

Es decir, puedes hacer el cálculo considerando a todas las firmas que lo componen como iguales, u otorgarles más importancia a otras. Los índices también sirven para conocer la evolución de una industria o país del que nos interesan varios aspectos. Por ejemplo, podemos medir qué tan rentable es un mercado en el tiempo como referencia para los gestores de fondos.

Noticias Relacionadas Invertir dinero en lugar de trabajar

Y es que los gestores más prestigiosos son aquellos que ganan más que el índice, es decir que ganan más que el promedio. De aquí viene la utilidad del índice, que también orienta a estos gestores para compararse con sus pares y ellos mismos.

Los principales índices internacionales

Entonces, veamos cuáles son los índices más famosos de la actualidad: Estados Unidos posee numerosos índices y, si bien el Dow Jones (DJIA) fue el primero al ser creado a finales de 1800, uno de los índices más importantes y representativos del mercado actual es el Standard & Poor’s 500 (S&P 500). Este último engloba a las 500 empresas más grandes que cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE) consideradas según su valor en el mercado.

También está NASDAQ (Asociación Nacional de Corredores de Valores Automatizado de Cotización), un mercado donde cotizan las principales compañías de sectores tecnológicos.

Existen además índices con nombres parecidos. Estos son Nasdaq Composite y Nasdaq 100; el primero incluye todas las acciones ordinarias que cotizan en el mercado NASDAQ, mientras que Nasdaq 100 solo incluye las 100 compañías no financieras más grandes del mismo mercado.

En otros mercados, como el argentino, está el índice S&P MERVAL, el índice más importante de la Bolsa de Valores de Buenos Aires. Es un índice ponderado donde las empresas que lo componen se actualizan cada tres meses en función del volumen operado durante el periodo anterior. De esta forma, cada tres meses se selecciona al grupo de empresas que más llaman la atención a los inversores, y se filtran las que no.

En Brasil, la referencia es el Índice Bovespa, que es el índice de referencia de alrededor de 70 acciones. Estas representan la mayor parte de la negociación y de la capitalización de mercado en el mercado bursátil brasileño.

En el continente europeo podemos hablar del IBEX 35. Se inició en 1992 y está compuesto por las 35 empresas con más liquidez. En Europa también cuentan con el FTS100, un índice compuesto por las 100 compañías de mayor capitalización bursátil del Reino Unido y que existe desde 1984.

Por otra parte, tenemos dos índices muy importantes en Asia. El primero es Nikkei, el índice de referencia japonés que expresa la evolución de las 225 empresas principales del país que cotizan en la Bolsa de Tokio. Otro índice importante del continente es el Shanghai SE Composite index (SSE) que incluye todas las acciones que cotizan en la Bolsa de Shanghái.

Algo que vale la pena mencionar es que no se pueden operar los propios índices. Si quisieras replicar el comportamiento de alguno, habría que comprar a las empresas que lo componen o en su defecto comprar un ETF que replique al índice.

Los inversores más orientados a la especulación en el corto plazo analizan en profundidad estos promedios y sus métodos de cálculo con el objetivo de adelantarse al mercado. Haciendo esto, se enteran cuáles empresas serán las que formen parte de los índices y cuáles serán retiradas.

Si una empresa entra a un índice importante, puede incorporarse en el radar de los fondos que lo repliquen y se verá beneficiada económicamente. Con esta información ya cuentas con lo necesario para comprender como funcionan los índices bursátiles.