Estiman que la inflación de febrero será del 3,9%

Las consultoras privadas estimaron que el índice de precios aumentó durante febrero el 3,9%, un valor similar al de enero, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) difundido hoy por el Banco Central.



El pronóstico también apuntó a que el dólar subirá 3,6% durante marzo hasta $110,13 por unidad. Por su parte, la proyección los analistas para diciembre de 2022 se ubicó en $154,37 por dólar (-$5,63 por dólar respecto de la encuesta previa).



De esta manera, la variación del tipo de cambio nominal prevista los participantes del REM es de 51,5% interanual para el 2022.



En este REM, se difunden los resultados del relevamiento realizado entre los días 22 y 25 de febrero, en el que se contemplaron los pronósticos de 41 participantes, entre quienes se cuentan 27 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 14 entidades financieras de Argentina, informó el BCRA.

Publicamos el Relevamiento de Expectativas de Mercado de febrero de 2022.

Accedé al #REMBCRA ?? https://t.co/BX6Sfp1VIT pic.twitter.com/7eQgKQLFP4 — BCRA (@BancoCentral_AR) March 4, 2022





Los participantes del REM estimaron además que la inflación llegará al 55% a fin de año, por encima del máximo del 48% previsto por el Ministerio de Economía en su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



También la pauta de crecimiento del 3% del PBI se ubicó por debajo del 3,5 a 4,5% que estimó el Palacio de Hacienda.



Las exportaciones, que se ubicaron en US$ 78.188 millones en el 2022, llegará este año a los US$ 79.000 millones, unos US$ 1.351 millones más respecto al REM de comienzos de febrero..