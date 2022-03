Consejos para planificar los gastos mensuales y poder ahorrar

Ahorrar es una de las claves para tener una buena “salud financiera” y así poder transitar la vida de una manera más tranquila. Ahora bien, si ahorrar es necesario para tener una buena salud financiera, ¿por qué no todas las personas lo hacen?

Una de las respuestas a esto es que hay un porcentaje de la población con bajos ingresos y gastos elevados. En este caso, la solución consiste en tratar de reducir los egresos y aumentar los ingresos. Sin embargo, en muchos otros casos, ahorrar resulta imposible por falta de planificación.

¿Cómo planificar los gastos mensuales para ahorrar?

Para poder hacer un uso correcto del dinero y lograr el tan ansiado objetivo de ahorrar dinero, es importante planificar determinados gastos.

Planifica tus comidas

Si bien casi todos en algún momento hemos comido algo fuera de la rutina o pedido una pizza por delivery por no tener ganas de cocinar, lo ideal es planificar qué comidas se prepararán a lo largo del mes para poder ordenar correctamente las compras del supermercado, almacén, tienda, etc.

Si por cuestiones de tiempo o gusto personales no se pueden planear las comidas, al menos tener en cuenta los ingredientes que se utilizan de manera mensual. De esta forma, podremos saber de antemano todo lo que necesitaremos, permitiéndonos averiguar precios.

Revisa tus gastos hormiga

Los gastos hormiga son pequeños gastos de dinero que se hacen de manera periódica y que a primera vista parecen muy pequeños e inofensivos, pero, al ser mensualizados, pueden llegar a representar un porcentaje grande de nuestros ingresos.

Uno de los ejemplos más comunes de este tipo de gasto es tomar el café todos los días en una confitería local o comprar una golosina a media mañana en el kiosco del trabajo.

Lo ideal es identificarlos, mensualizarlos y tratar de reducirlos. Si bien a casi todos nos gusta desayunar en una cafetería, hacerlo todos los días puede ser un gasto importante, por lo que siempre se debe tener en cuenta qué porcentaje representa de nuestros ingresos.

Revisa tus gastos fantasmas

Este tipo de gasto suele ser más difícil de identificar, en comparación con los gastos hormiga. Básicamente, consisten en montos pequeños que se pagan de manera mensual, sobre todo con débito automático, por lo que no se tiene noción del dinero que se está gastando.

Los ejemplos más comunes son las suscripciones como Netflix Spotify, Amazon Prime Video, etc. Lo importante es hacer un análisis de todos estos gastos mensuales e identificar si realmente utilizamos el servicio contratado o es mejor darlo de baja.

Al igual que en los gastos hormiga, los gastos fantasmas son de montos pequeños de manera individual, pero en conjunto pueden llegar a representar un porcentaje significativo de nuestros ingresos.

Planifica el ahorro

La forma más sencilla para ahorrar es transformarlo en un hábito a seguir. Para esto se puede hacer un análisis de los ingresos y los gastos esenciales para luego establecer un porcentaje que se deberá ahorrar de manera mensual.

El objetivo de ahorrar es más fácil de alcanzar teniendo constancia. Si en algún mes en particular no se pudo ahorrar, no hay que desanimarse y tratar de compensar en los siguientes meses el dinero ahorrado. También es importante establecer metas y objetivos realistas a la hora de ahorrar.

Crea un fondo de emergencia

Crear un fondo de emergencia es una excelente idea para cumplir el objetivo de ahorrar dinero. A todos en algún momento nos ha surgido algún gasto imprevisto. Para evitar que ese imprevisto nos haga endeudarnos, incurrir en intereses (en los casos de falta de pago), sufrir estrés por no llegar con el dinero y demás dolores de cabeza, es necesario contar con un fondo de emergencia.

Para eso podemos crear un fondo de emergencia que estará guardado por si hay algún problema imprevisto. Si este se gasta total o parcialmente, se renovará el mes próximo, dándonos un margen importante para planificar los gastos y, si es necesario, hacer los recortes correspondientes para renovar este fondo de emergencia.

Siguiendo estos sencillos consejos, podremos ahorrar poco a poco y gestionar correctamente nuestras finanzas personales.