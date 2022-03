¿Los comerciales de criptomonedas demuestran que no es “dinero de verdad”?

Desde que las criptomonedas comenzaron a popularizarse a finales de la primera década de los 2000, los entusiastas del mercado han argumentado que estos activos digitales no solo solo productos financieros para generar ingresos mediante la especulación, sino el dinero del futuro destinado a reemplazar a las monedas fiduciarias.

Con el paso de los años, estos activos se han popularizado, sin embargo, se estima que apenas una fracción de todos los poseedores los utilizan como método de pago, generando un debate donde se cuestiona si realmente estos activos pueden considerarse dinero. Este debate se reavivó recientemente de la mano de un tweet viral publicado el día del Super Bowl.

¿El dinero se promociona y vende?

Durante el “halftime” de este evento deportivo, que es donde se ven algunas de las campañas publicitarias más costosas del mundo, se transmitieron 4 espacios publicitarios dedicados a vender los beneficios de las criptomonedas. Las empresas encargadas de promover el uso de los activos fueron Coinbase, eToro, FTX y Crypto.com.

En Twitter, el escritor y comediante, Noah Garfinkel, comentó "Una de las razones por las que tengo problemas para aceptar que las criptomonedas son dinero, es que no existen comerciales para el dinero".

El tweet, que se viralizó en segundos, atrajo la atención de economistas, especialistas en finanzas e incluso sociólogos, quienes comentaron no solo sobre las características que asemejan a las criptomonedas con la burbuja puntocom (evangelización, bro culture, mentalidad de “fiebre del oro”), sino también sobre la ironía que existe detrás de utilizar dinero fiduciario para promocionar dinero digital, que se paga con dinero fiduciario.

Desconocimiento, el factor clave

Técnicamente, los comerciales no estarían promocionando las criptomonedas, sino el uso de plataformas de inversión, siendo muy similares a los comerciales para bancos, entidades financieras y otros servicios de inversión. Parecería entonces que no se trata únicamente de un problema de percepción sobre los activos, sino incluso de conocimientos básicos sobre el mismo.

Un ejemplo de esto se vio claramente con el comercial de la plataforma FTX, cuando el director de la campaña (entrevistado al día siguiente) afirmó que realmente no entiende lo que son las criptomonedas, y que el actor principal (Larry David) tampoco. Explica que a todo el equipo se le pagó en dólares, aumentando aún más la ironía de la situación.

La verdadera naturaleza de las criptomonedas

Muchos buscan apoyarse en las cifras sobre adopción de criptomonedas para asegurar que estas se estarían volviendo masivas, sin embargo, son pocos los que explican qué tanto se están utilizando estos activos como método de pago, con cerca del 90% de los poseedores adoptándolos únicamente como activo para la generación de retornos.

La aceptación de las criptomonedas como activos de inversión se han posicionado tanto, que incluso algunas empresas del sector, como puede serlo bitcoin profit, ni siquiera las promocionan como la evolución del dinero tradicional, sino simplemente como activos virtuales diseñados para la generación de retornos.

Si bien estos activos podrían comenzar a calar como método de pago, lo cierto es que mientras no sean lo suficientemente estables, y las regulaciones no delimiten su uso adecuado (basándose en el pago de impuestos y la disminución de la ciberdelincuencia) estas no podrán posicionarse como dinero “real”.

Las criptomonedas son activos interesantes para los amantes de la tecnología y los inversionistas, sin embargo, siguen muy lejos de ser opciones atractivas para las masas. El exceso de promoción es una de las muestras de que, a pesar de que las operadoras de la industria quieran que estos calen en la población, la realidad del mercado sería muy distinta.