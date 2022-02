Inflación: la batalla que el Gobierno nacional reconoce estar perdiendo

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, adelantó hoy que la inflación de enero será similar a la de diciembre, que registró un 3,8%, y manifestó su preocupación por la suba que se registra en los productos frescos.



"Estamos perdiendo la batalla de los productos frescos y en enero la inflación será igual a la de diciembre", indicó Feletti en declaraciones a El Destape Radio.



De todas maneras, aseguró que "en marzo se verá" el efecto de los instrumentos regulatorios que se están construyendo.



“Tenemos que mantener una política de canastas. Con los alimentos estamos construyendo los instrumentos regulatorios y creemos que en marzo se van a ver los resultados”, explicó Feletti.



En este sentido, aclaró que “la inflación monopólica es la inflación de góndola y la inflación internacional es en los productos frescos”, y consideró que “ahí se tienen que ver los desacoples”.



En cuanto al acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), opinó que es el momento de "unirse frente a esta coyuntura", aunque se "debería plantear que el FMI excedió su calificación de riesgo crediticio al momento de desembolsar el préstamo a la administración macrista".



“El Frente (de Todos) tiene que estar unido frente a esta coyuntura. La agresión que sufre el país de parte del macrismo es burda y violenta”, subrayó Feletti.



En cuanto a las estrategias para cumplir con lo firmado ante el FMI, puntualizó que “todas las tensiones se alivian si aumentan las reservas en el Banco Central. No haciendo foco en el ajuste fiscal”.



“Si se logra incrementar las reservas uno queda parado en otro lugar y en otro sitio de discusión. Cuantas más reservas haya en dólares en el Banco Central, más posibilidad hay de llevar adelante el plan de estabilización económica”, añadió el secretario.



Feletti también se refirió a la problemática del acceso a la vivienda, y adelantó que se conformará una mesa de trabajo por esta cuestión.



“Recibí a la Cámara Inmobiliaria y a los Inquilinos. Vamos a armar una mesa de trabajo también con los propietarios. Los propietarios quieren un alquiler que el inquilino no puede pagar y el inquilino necesita un alquiler que el propietario no considera rentable", indicó el funcionario.



Y frente a la proximidad del inicio de las clases, destacó su conformidad con los acuerdos sobre útiles en general alcanzados con las librerías y supermercados.



“Sobre el acuerdo de los útiles, las librerías y los supermercados convergieron. Son 160 productos, 25 rubros, que empiezan a estar desde hoy y desde el viernes vamos a hacer las averiguaciones”, concluyó Feletti.