Qué es el código SWIFT y por qué es muy importante para los países en materia económica

El código Swift es una clave alfanumérica que consta de entre 8 y 11 caracteres que sirve para identificar el banco de destino de una transferencia bancaria de un país a otro. Este código permite el armado de una red que conecta a instituciones financieras de distintas partes del mundo.

¿Cómo se compone el código SWIFT?

Como mencionamos, este código es una composición alfanumérica que van entre 8 y 11 dígitos. Los primeros 4 caracteres identifican al banco, los 2 siguientes el país de origen y los otros dos la localidad (en el caso de 8 dígitos).

Los últimos tres números son totalmente opcionales y sirven para identificar la sucursal desde la que se está haciendo la transferencia. Se pueden usar las siglas “XXX” cuando se trata de la sede central.

¿Cuál es la importancia del código SWIFT?

Actualmente, el código SWIFT tiene un rol protagónico en materia financiera mundial. A día de hoy, este tipo de código es utilizado por más de 10 mil instituciones financieras para enviar mensajes y órdenes de pago.

La relevancia mundial de este código es que, actualmente, no existe una alternativa a ella, por lo que es indispensable para las finanzas internacionales.

Conflicto Rusia y Ucrania: analizan posible restricción del código SWIFT a Rusia

La reciente guerra entre estos dos países puso en vilo al mundo entero. Recientemente, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, anunció fuertes restricciones a Rusia. Sin embargo, de momento, no hubo una restricción del código SWIFT, algo que se especulaba que podía suceder.

Ante la consulta de los medios sobre si habrá una medida como esta, comentó que, de momento no, ya que Europa no está convencida, pero no se descarta la idea. Si bien sacar a Rusia del sistema SWIFT podría ser catastrófico para su economía, también tendría grandes impactos en el continente europeo.

Sacarlos del sistema dificultaría la obtención del país ruso de sus ganancias de exportaciones de petróleo y gas natural, que representan el 40% de sus ingresos. Además, podría generar un salto cambiario en el país ruso, ya que se verían dificultados de acceder a divisas extranjeras como el euro y el dólar.

Sin embargo, desde Rusia afirmaron que, de suceder esto, cortarían los suministros de gas natural, petróleo y otros elementos clave que exportan a Europa, afectando profundamente a este continente que tiene una gran dependencia de las importaciones de estos bienes de Rusia, sobre todo ya que se encuentran en época de invierno y el gas es un elemento esencial.