Gastos hormiga y gastos fantasmas: ¿cuál es su diferencia y cómo impactan en nuestro bolsillo?

Son muchas las personas que quieren ahorrar, pero no saben cómo empezar. Lo más común es que vea que su dinero se acaba rápidamente con el pasar de los días por los “gastos hormiga” y “gastos fantasmas”.

Gastos hormiga

Los gastos hormiga son consumos que se hacen, por lo general, a lo largo del mes, y son pequeños o “insignificantes”. Sin embargo, si estos se mensualizan, el impacto puede llegar a ser grande en las finanzas personales.

Al ser gastos de “apariencia inofensiva”, no se les suele prestar atención, por lo que se tiene la falsa creencia de que no tienen relevancia. Un claro ejemplo de este tipo de gastos es el desayunar todos los días en una cafetería local, los viajes en taxi o servicios de transporte, el delivery de comida a través de aplicaciones, etc.

Si bien a todas las personas nos puede gustar tomar un café en una cafetería, pedir un taxi para evitar el transporte público o pedir una pizza a través de una aplicación de comida, es importante medir cuánto se gasta mensualmente e identificar si es necesario reducir este tipo de gastos.

La mejor forma de llevar un control es armar un presupuesto mensual en el que establezcamos cuánto dinero se puede gastar en estos apartados.

Gastos fantasmas

Por su parte, los gastos fantasmas son más fáciles de identificar, ya que se hacen de forma automática y mensual y suelen ser servicios. Básicamente, hacen referencia aquellos gastos fijos que tenemos, como los servicios de streaming, pero que no utilizamos.

Por cuestiones de comodidad o requisitos del servicio, se pagan con tarjeta de crédito o débito, donde en muchos casos se habilita la opción de débito automático.

En este caso, se deben hacer algunos análisis para determinar si realmente tenemos que seguir abonando o si, al menos, es conveniente migrar a alternativas más económicas.

Haciendo un correcto estudio de estos dos gastos, podremos tener un mejor control de nuestros ingresos para poder ahorrar o invertir parte de nuestros ingresos.