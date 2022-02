El llamativo "índice picada" que explica la crisis económica en el país

David Miazzo es economista, jefe de la Fundación FADA, desde donde difundieron "el Índice Picada", que da cuenta de la pérdida de poder adquisitivo de los argentinos. Habló en MDZ Radio donde además destacó cómo sortean los consumidores el deterioro de su salario.

Miazzo contó que primero hicieron un relevamiento de productos que el Indec toma para medir la inflación. "Nos referenciamos con 200 gramos de jamón cocido, 200 gramos de salame, medio kilo de pan, 400 gramos de queso, una botella de cerveza y una botella de cola. Productos para una picada básica para 4 personas".

Al camparar el valor actual de esos productos con lo que costaban hace 4 años atrás, descubrieron que "en diciembre de 2017 esto costaba 300 pesos y hoy sale 1450. Es decir, se multiplicó por 5 el costo de una picada en tan solo 4 años".

Estos incrementos acompañan la inflación. "De hecho uno termina viendo que en un plazo de 4 años todos los productos más o menos tienen los mismos aumentos y esto es porque no tenemos un problema de precios. Es decir, no es que suben los precios de una cadena productiva o de un sector en particular, sino que nuestra moneda pierde valor. Por eso cada vez necesitamos más pesos para comprar una picada, verduras y frutas, ropa, nafta, prácticamente cualquier bien de la canasta", explicó el economista.

De hecho, "lo que comprabas en 2017 con 1000 pesos hoy requiere 5312 pesos". Como consecuencia de este acelerado incremento de precios suceden 2 cosas: "Por un lado, la gente no sabe lo que valen los productos, que es una consecuencia directa de la inflación. Cuando los precios están quietos uno hace relaciones mentales: 'Esto sale lo mismo que aquello' y eso te da una sensación de qué está barato y qué está caro. Pero cuando los precios suben casi a diario, a un consumidor le dicen un precio y piensa que estará bien, porque no está formada la referencia de qué es caro y qué es barato. Se distorsionan los precios relativos".

Además, "está la dispersión de precios, que se da cuando el mismo producto tiene mucha diferencia de precio en dos lugares distintos muy cercanos en el espacio".

Ya en términos generales, el jefe de FADA explicó que el salario real, tomando en cuenta la inflación, perdió el 20% del poder de compra entre diciembre de 2017 y diciembre de 2021. "Si antes podías comprar por 100 hoy podés comprar por 80, por eso sentimos todos que cada vez la plata alcanza menos".

En términos de consumo dijo que el rubro alimentos es el que menos cae. "Los consumidores intentan comprar más o menos las mismas cantidades, pero gastan menos. ¿Cómo? Eligen productos de segundas marcas y de menor calidad, que sustituyan otros que solían comprar", concluyó Miazzo en No Tan Millennials.