Nafta a Precios Justos: temor de los empresarios por desabastecimiento

Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación, anunció este lunes la incorporación de combustibles a Precios Justos tras llegar a un acuerdo con las petroleras. El acuerdo prevé aumentos mensuales de hasta 4% hasta marzo del año próximo. Los dueños de estaciones de servicio remarcaron cuál será el problema que destapará el "aumento limitado" a futuro.

"Vamos a tener diciembre, enero, febrero y marzo con un sendero de aumentos predefinido: 4% en diciembre; 4% en enero; 4% en febrero y 3,8% en marzo, con el objetivo de seguir construyendo un camino en el cual todos los sectores contribuyan a bajar significativamente la inflación que es el principal drama de la Argentina", señaló el ministro durante un encuentro con directivos de las principales petroleras.

Desde la Asociación Mendocina de Expendedores de Nafta y Afines (Amena) expresaron su desacuerdo respecto de la medida. "Ya venimos con un atraso respecto de la inflación que es importante. Frizar o hacer un sendero de precios razonable en los combustibles va a traer problemas en lo que se refiere al abastecimiento porque es una frazada corta. Los clientes y la sociedad en su conjunto la van a terminar pagando vía subsidios energéticos", dijo a MDZ Isabelino Rodríguez presidente de la entidad y secretario de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA).

Cuando el precio de los combustibles fue congelado en 2020 por la pandemia y en 2021 tuvo que encarar la actualización respecto de la inflación, los números cambiaban hasta una vez por semana. Ante esto, Rodríguez analizó: "Esto es una olla a presión y nadie tiene la fórmula para pararlo. Tenemos un precio de la nafta que viene atrasado y cuando la inflación va por ascensor, nosotros subimos por la escalera. No tener el aumento necesario del precio de la nafta torna inviable el negocio de muchos colegas. Lo vemos con preocupación, habrá que contemplar de alguna forma la situación de los estacioneros".

Durante el 2022 hubo un marcado desabastecimiento de gasoil en la primera etapa del año.

"Es una medida del Estado que genera conflicto en el sector porque tenemos 65.000 empleados en todo el país y estamos en el medio de las paritarias. No fuimos llamados a formar parte de las mesas de diálogo para debatir sobre estos temas. Esto ha sido un acuerdo entre Gobierno y las petroleras", agregó el titular de Amena.

Y remarcó sobre la posibilidad de un desabastecimiento: "Como pasa en cualquier góndola, si hay un precio menor al que corresponde, en algún momento lo que puede pasar es que haya faltante de productos. Es lo que nos puede pasar en nuestro mercado. Esperemos que la medida sea transitoria y esto no suceda. Lo que no se pague por combustibles, la sociedad lo va a terminar pagando en su conjunto en materia de subsidios energéticos que Argentina importa, porque no es autosuficiente en lo que se refiere al gasoil".

Si bien el acuerdo fue anunciado este lunes tras las declaraciones del ministro de Economía Sergio Massa, aún no quedó fijada la fecha en la que finalmente se dará el primero de los aumentos del combustible, que podría ser antes de fin de año.