El polémico vaticinio de un famoso economista liberal

MDZ Radio conversó con el famoso analista de mercados y el “gurú” financiero, Carlos Maslatón, sobre su reunión con Sergio Massa y expertos en criptomonedas. Además analizó la situación actual del país y advirtió que en un año y medio la inflación se va a extinguir.

“Argentina está para arriba. Lo podemos ver con el consumo: los restaurantes, los hoteles y los bares están al taco, hay tráfico, camiones, es una cosa impresionante. No me vengan que son los millonarios del país, porque si es así somos todos millonarios, son millones de personas que participan del mercado real”, aseguró Maslatón.

Según el analista, la caída argentina terminó hace un año. “Las cosas están bien, lo que está mal es la mentalidad de la gente, que cree que todo está horrible, y la situación es mucho mejor que tiempo atrás. Cómo salimos de abajo, no estamos bien como en los mejores tiempos de Argentina, estamos empezando a salir, la pobreza se reducirá de a poco”, explicó.

Como se viene de un proceso “bajista”, la recuperación -según él- es negada. “Lo que prima psicológicamente es la memoria colectiva inmediata. Esa negatividad a mi me cierra con el modelo de análisis que tengo, porque significa que estamos subiendo. Vienen años positivos”, argumento.

En tal sentido, elogió a Sergio Massa y dijo “políticamente hablando es un genio, es un hombre muy seguro”.

Maslatón advirtió que “las empresas están ganando como nunca plata, lo que sucede es que es vergonzoso decirlo. Muchas veces no lo dicen por cuestiones de seguridad, o para que no le garroneen plata, o por una cuestión de sobriedad económica. No es solo la capital, el interior está mejor que la capital”.

El "influencer" liberal dijo que Argentina tiene un problema de baja oferta, debido a que hay muchos bienes y servicios destruidos en los últimos años: “la inflación te está mostrando el alza de nuestro país, en un año y medio se va a extinguir. La salida del alza de Argentina va a ser inflacionista, nominal en pesos y en dólares” advirtió.

Su reunión con Massa

“La industria cripto está funcionando en Argentina de una forma no visible. Lo que yo le dije a Massa ayer es que si el Gobierno lo quisiera hacer visible tendría que derogar una cantidad de normas y facilitar una serie de procesos, que son los que impiden que la industria crezca más todavía”.

Finalmente manifestó que si en un futuro el Banco Central se retirara del mercado de las reservas y tuviera un mercado libre de cambio, favorecería que un montón de transacciones bitcoin que hoy no se pueden liquidar en la plaza argentina puedan hacerlo. También criticó que los bancos no permitan que se liquiden operaciones cripto, en cuentas en pesos y que se hayan trabado la posibilidad de comprar y vender criptos en los bancos. “Todas estas restricciones llevan a la clandestinidad y al barranismo” concluyó.