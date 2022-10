Inflación, salarios golpeados y la pulseada Massa-Cristina en agenda

Se espera que la inflación de septiembre sea similar a la de agosto. MDZ Radio dialogó con Carlos Burgueño, especialista económico, sobre el número que se espera y la repercusión que esto tendrá en los salarios.

“Entre hoy y mañana se conocerán los datos privados. Podemos decir que vamos a tener el mes de septiembre una inflación del 7%, lo que significa que vamos a tener un piso de 22% en un trimestre. Septiembre completa el tercer trimestre del año (julio, agosto, septiembre). Es muy difícil encontrar un trimestre tan malo como éste. Ya tres meses te dan el tiempo suficiente para visibilizar algún problema y corregirlo. Un trimestre te permite comparar con el trimestre anterior y con el mismo trimestre del año pasado”.

El especialista remarcó la incidencia de la inflación en los sueldos: “Los datos de septiembre, van a traer un dato peor que el otro. Hay que comparar la inflación, -22% de piso- con los sueldos. ¿Cuántos de todos los que trabajan tuvieron un aumento del 22% de piso? Ese es el problema principal”.

Conflictos en puerta

Además, visibilizó los conflictos próximos debido a los salarios, teniendo en cuenta lo ocurrido con el de trabajadores de neumáticos: “Ahora viene un conflicto que es el de camioneros, que piden un 100% de aumento en el año. Parece una barbaridad que pidan un 100% de aumento, los neumáticos tendrán un aumento del 96%. Es una enormidad, pero es muy probable que pierdan contra la inflación. Probablemente, el acuerdo que consiguieron está en uno, dos o tres puntos abajo de la inflación. Estamos hablando de los sectores más poderosos, de los sindicatos fuertes. Lo preocupante va a ser el caso de los trabajadores en negro”.

Burgueño reflexionó: "Lo cierto es que este trimestre del año es un 2 a 0 con los salarios. Lo que puede hacer (Sergio) Massa es trabajar sobre la macroeconomía, bajar en el último trimestre del año de 7 a 5%, más no sería creíble. Si no hay un acuerdo político de expectativas es muy difícil".

Lo que puede hacer (Sergio) Massa es trabajar sobre la macroeconomía, bajar en el último trimestre del año de 7 a 5%, más no sería creíble. Si no hay un acuerdo político de expectativas es muy difícil", señaló Carlos Burgueño a MDZ Radio.

Cruce entre Cristina y Rubinstein

“Lo que a mí me preocupa es la primera advertencia de Cristina a Massa y viceversa. Yo no sé cómo quedó eso. Si Rubinstein se animó a responder, es porque no lo hizo de manera solitaria, tenía autorización para hacerlo. Pero Massa no es Guzmán, este último no tenía ningún plan, dependía del albertismo. Massa tiene fuerza política". Finalmente, Burgueño concluyó: "No puede haber un acuerdo político entre los que gobiernan, imagínate el resto”.