El saldo de la reunión entre empresarios y el Gobierno, tras los anuncios de Sergio Massa

El consejo directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), encabezado por su presidente, Alfredo González, recibió en la sede de la entidad al secretario de Comercio, Matías Tombolini, quien respondió consultas sobre dos de las últimas medidas dadas a conocer por el ministro de Economía, Sergio Massa. El foco estuvo en el nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), que fue duramente criticado, y el programa “Ahora 30”.

González esgrimió que “las pymes necesitamos poner en claro cómo será el funcionamiento del nuevo sistema. El empresario requiere de certidumbre para la toma de decisiones”.

Tombolini, funcionario cercano a Massa, explicó que “el SIRA es una estructura diferente respecto de las SIMI y refuerza el modelo de acceso a las importaciones”. “Una vez que se aprueba la SIRA, Comercio autoriza la fecha de pago, que para las pymes tendrá un piso de 60 días”. Y agregó que "se estudiarán durante el transcurso del nuevo sistema excepciones que ameriten el pago a menos días”.

Según indicaron desde CAME, una dificultad planteada por los empresarios pyme industriales es la imposibilidad de importar determinados insumos por falta de cupo y la decisión de algunos proveedores de no vender mercadería si no es con pago anticipado. "En las economías regionales el problema pasa por la importación de yerba mate y pomasa de manzana, productos que son importados por dos o tres grandes empresas, que se benefician en detrimento de los pequeños productores", detallaron a través de un comunicado.

El secretario de Comercio informó que durante el primer día de funcionamiento de la SIRA ingresaron más de 10 mil solicitudes, que representan unos 1400 millones de dólares en importaciones. Además, aclaró que con el nuevo sistema “dejamos atrás uno que ponía en igualdad de condiciones a un empresario con una fábrica y a alguien que con una computadora se dedicaba a importar bienes”.

Noticias Relacionadas Cuánto cuestan los electrodomésticos del plan Ahora 30

El ministro de Economía Sergio Massa dispuso de nuevas medidas económicas.

Programa "Ahora 30"

El presidente de CAME destacó la importancia del programa anunciado por Sergio Massa destinado a la venta de televisores, celulares y aires acondicionados en 30 cuotas. A su vez, pidió la continuidad del Ahora 12, que vence el 31 de enero de 2023. “El Ahora 12 es la única herramienta para financiar compras en 3, 6 y 12 cuotas”, remarcó.

Al respecto, Tombolini aclaró que podrán participar del programa todos los comercios que tengan una sede física, ya sean pequeños o grandes, siempre que se inscriban en el registro que abrirá la Secretaría para tal fin. “El funcionamiento será similar a Precios Cuidados, ya que los productos tendrán un precio de venta sugerido”, dijo. Por último, explicó que “Ahora 30” tendrá una duración de 60 días, con un límite de consumo de 200 mil pesos y una tasa de financiamiento de 48%.

Participaron de la reunión el subsecretario de Política y Gestión Comercial, Germán Cervantes; la subsecretaria de Políticas para el Mercado Interno, Anastasia Daicih y la subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Lucila Bueti. Por CAME estuvieron presentes los vicepresidentes Alberto Kahale, Fabián Castillo y Claudia Fernández; el secretario de Prensa, Salvador Femenia; la secretaria de Capacitación, Beatriz Tourn; el director de Comercio Exterior, José Luis Lopetegui; el director de Industria, Juan Carlos Uboldi; el director de Comercio, Fabián Tarrío; el director Ejecutivo de Economías Regionales, Pablo Vernengo y la presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero, Alejandra Rafael.