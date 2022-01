Esta mujer pasó de deber más de USD 36.000 a comprar varios inmuebles: ¿cómo lo hizo?

Julie Haneline, oriunda de los Estados Unidos, al igual que muchos jóvenes estadounidenses, se vio obligada a pedir dinero prestado para poder pagar su universidad y vivir de forma independiente. La deuda fue tan alta que llegó a ser una carga sumamente relevante en su vida.

“Hubo un momento en el que tuve que empezar a poner la matrícula y el alquiler en mi tarjeta de crédito en la universidad porque no ganaba suficiente dinero con mi trabajo de medio tiempo”, comentó la joven al medio británico Metro.

Sin embargo, todo empezó a cambiar cuando asistió a un curso de finanzas en la universidad. Ahí comenzó a ahorrar, eliminar gastos innecesarios y tener disciplina con el dinero. Uno de los primeros sacrificios fue tener compañero de cuarto, algo que no le agradaba del todo, pero que consideraba necesario para ahorrar unos cuantos dólares al mes. Su éxito fue inmediato, ya que no solo pudo saldar sus deudas, sino que incluso pudo comprar un inmueble.

Hace cinco años, redobló la apuesta y comenzó a aplicar una interesante técnica de ahorro: tener un mes casi sin gastos.

Durante ese mes, solo gasta el dinero necesario como las facturas de electricidad y planifica la comida al milímetro, admitiendo que hay que ser creativo a la hora de cocinar.

“Es solo uno de los 12 meses del año y la recompensa vale la pena”, afirmó Haneline. Además, comenta que una de las formas de poder sobrellevar ese mes sin gastos es contar con una dieta de “tipo ayuno” donde se comen alimentos sanos, integrales y nutritivos, eliminando los alimentos con azúcar, los ultraprocesados y los lácteos, entre otros productos.

Otro de los consejos de Haneline para aplicar durante el año es el “saber decir no”. Por ejemplo, ella dice “no salga a comer, no compre, no beba alcohol, pause las suscripciones y las membresías que no son necesarias, como gimnasios, cajas con productos de belleza, aplicaciones, etc.”.

Los gastos de belleza como el cuidado del pelo, uñas, etc. se deben hacer con lo mínimo, solo comprar alimentos saludables o que sirvan para hacer una receta y desterrar las compras “por si acaso”.

De todas formas, la joven explica que no todo son prohibiciones durante la vida, ya que ella gasta de forma inteligente, lo cual le ha permitido a sus 36 años tener tres casas.