Reseña de inCruises: gana dinero viajando

inCruises es un club de vacaciones exclusivo y por invitación que permite a sus miembros realizar cruceros por todo el mundo. A través de membresías y asociaciones, inCruises ofrece a los viajeros la opción de hacer un crucero por una fracción del costo habitual, de forma gratuita o mientras se gana dinero. Puedes recorrer el mundo mientras te pagan por hacer algo que ya haces.

En este artículo, vamos a ver cómo puedes ganar dinero mientras viajas a través de inCruises. Sigue leyendo para saber todo lo que necesitas saber sobre el funcionamiento de este club.

¿Qué es inCruises?

inCruises es un club de viajes al que sólo se puede acceder por invitación y que permite realizar cruceros por menos dinero y con más frecuencia. La empresa gasta el dinero que otros clubes de viajes destinan a la comercialización en dar a los socios créditos para cruceros a razón de dos créditos por cada dólar de su cuota mensual.

La premisa parte de la idea de que los Socios son la mejor campaña de marketing de la empresa. Los socios actuales hablan a sus amigos y familiares del club de viajes que les gusta, y voilà, se incorpora un nuevo socio.

¿Cómo funciona la Membresía?

Los miembros pagan una cuota mensual de $100 dólares. Con ese dinero obtienen 200 créditos de crucero que pueden gastar en más de 5.000 destinos de cruceros. Aunque los créditos de crucero no tienen valor en efectivo, se utilizan para comprar un crucero y nada más.

Con cada nuevo mes, se añaden automáticamente 100 créditos de crucero a su cuenta. Además, se conceden 100 créditos adicionales al pagar la cuota mensual de afiliación de $100 dólares. Los créditos se transfieren al mes siguiente durante todo el año. Los socios pueden empezar a utilizar los créditos de crucero tras sólo 14 días de membresía activa.

El número de créditos que puede utilizar para reservar un crucero depende del tiempo que haya sido miembro de inCruises. Después de 12 meses, los Miembros pueden utilizar hasta el 70% de sus créditos de crucero para reservar cruceros. Un 10% más cada año, y el 100% de los créditos de crucero se pueden utilizar para reservar cruceros después de 5 años de afiliación.

Asociación vs. Membresía

Ya hemos mencionado que también puedes ser un socio independiente de inCruises.

El Programa de Socios Comerciales Independientes es un programa opcional al que los Miembros pueden unirse para obtener comisiones por sus referencias. Los socios pueden reducir sus propios costos de membresía o incluso generar ingresos, dependiendo de cuántas referencias hagan y cuántas afiliaciones salgan de esas referencias.

Si refiere a cinco nuevos miembros que se inscriban y mantengan la membresía activa durante al menos tres meses consecutivos, se le eximirá de la cuota de afiliación.

Las asociaciones con inCruises le permiten viajar con el dinero de otro. La empresa recompensa sus esfuerzos de comercialización con una afiliación gratuita. Esto significa que sigues recibiendo 200 créditos de crucero al mes, pero sin tener que pagar la cuota de membresía. En el Programa de Socios Comerciales, puede incluso obtener ingresos.

Mientras que la membresía le permite ahorrar dinero, las asociaciones pueden hacer que gane dinero viajando.

¿Son mis créditos de crucero ingresos imponibles?

Los créditos de crucero no son ingresos imponibles porque no son una moneda. No tienen valor en efectivo. El uso de los créditos de crucero para reservar sus cruceros no afecta a sus impuestos.

¿Puedo Cancelar Mi Membresía?

Puede cancelar su membresía en cualquier momento. Por lo general, recibirás el reembolso del último pago de la cuota de membresía que hayas realizado en las últimas dos semanas. Si no se puede reembolsar el pago, ten la seguridad de que se le da un buen uso, ya que inCruises lo dona a una causa mundial digna.

Póngase en contacto con el equipo de asistencia de inCruises y presente una solicitud de cancelación. Ten en cuenta que no se puede reembolsar nada de lo pagado 14 días antes de la solicitud.

¿Quién Debería Unirse a inCruises?

Cualquier persona a la que le gusten los cruceros, que le guste contar lo que le gusta, que le guste ganar dinero y que tenga al menos 18 años debería unirse a inCruises.

Reflexiones finales

inCruises ofrece a los viajeros una excelente manera de viajar en cruceros más a menudo por menos dinero. Conviértete en miembro o socio de inCruises, y podrás incluso hacer cruceros gratis. Es más, puedes ganar dinero viajando con inCruises. Así que, si quieres una forma más rentable y beneficiosa de viajar por el mundo, inCruises puede ser justo lo que estás buscando.