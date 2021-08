Cuatro consejos financieros para personas de mediana edad

En determinadas ocasiones, lo único que puede necesitar una persona es algo de ayuda e información para poder encauzar su dinero de la mejor forma. La época de la mediana edad puede constituir un momento primordial para ahorrar e invertir sabiamente, sin descuidar la familia y su bienestar. Estos cuatro consejos financieros te ayudarán a no perderte del camino.

1. Diferencia entre la universidad y la jubilación

Es natural que los padres pongan a sus hijos como prioridad, pero cuando se trata de gastos de la universidad, hay que ser un tanto egoístas. Mientras que sus hijos probablemente tendrán acceso a préstamos estudiantiles y otras fuentes de ayuda financiera para la universidad, no hay otro recurso que te ayude más para complementar tu jubilación que ahorrar por tu cuenta. Por supuesto, esto lo que quiere demostrar es que puedes seguir destinando la mayor parte de tu dinero para los gastos de universidad, pero asegurándote algo para tu retiro de la vida laboral.

2. Calibra tu plan de ahorro

Nadie espera que estés listo para jubilarte a los 40 años o principios de los 50, pero debes tener unos ahorros considerables para ese fin al estar en la mediana edad. Según los consejos financieros, tu objetivo debe ser el siguiente: tener tres veces tu salario anual ahorrado para cuando llegues a los 45 años, y cinco veces tu sueldo para cuando tengas 55 años.

3. Ten una protección para tu familia.

Si todavía no te has ocupado de temas como testamentos y seguros, lo mejor es que no demores más estos asuntos. Si tienes hijos, el testamento debe nombrar a un tutor que va a cuidar de ellos si algo te llega a suceder. De la misma forma, tendrás que asignar a una persona que será responsable de la administración del dinero que dejes para ellos.

4. Analiza tu carrera profesional

Los días de quedarse con un puesto de trabajo por toda la vida parece que han terminado. Muchas personas esperan cambiar de trabajo varias veces durante su carrera. Aunque la discriminación por edad sigue siendo una triste realidad, es aconsejable no esperar demasiado tiempo para hacer un cambio. Los 40 son un buen momento para evaluar tu situación y, si lo deseas, hacer un cambio que te llevará al lugar al que quieres llegar, tanto en términos de satisfacción laboral como de éxito financiero.