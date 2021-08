Los diez mandamientos del ahorro y la inversión

La estabilidad financiera es sumamente importante para poder cumplir diversos objetivos existenciales. Desde criar correctamente a un hijo hasta viajar por el mundo y conocer nuevas culturas, pasando por tener la casa soñada y un sinfín más de deseos que solo pueden ser concretados con dinero.

Para conseguirlo en cantidades suficientes, no solo hay que trabajar, sino también ahorrar e invertir. Y para llevar a cabo estas dos actividades de la forma más inteligente posible, existen diez mandamientos que hay que seguir al pie de la letra.

1. Controlarás tus gastos

Consumir bienes y servicios es normal, sano y necesario. Sin embargo, hacerlo desmedidamente puede arruinar por completo la situación financiera personal. Por eso, el primer mandamiento dicta que hay que controlar los gastos de forma estricta y sensata.

2. Buscarás varias fuentes de ingresos

No importa si un individuo trabaja bajo dependencia o si se desempeña profesionalmente por su propia cuenta, lo que realmente es importante es la variedad de fuentes de ingresos. Esto quiere decir que el objetivo es encontrar negocios, empleos o una inversión que provean de ingresos sostenidos y no relacionados entre sí. De esta forma, en el desafortunado caso de perder uno de ellos, la economía personal no se vendría abajo.

3. Ahorrarás sostenidamente

Además de controlar los gastos y tener varias fuentes de ingresos, quien quiera crecer financieramente debe ahorrar sostenidamente sin importar las circunstancias. El método para hacerlo puede variar, pero su objetivo tiene que ser separar una parte de dinero todos los meses para no utilizarla en consumo.

4. Invertirás

El cuarto mandamiento financiero insiste en la importancia de invertir parte de los ahorros. Este concepto hace referencia a “poner a trabajar” el dinero para que se genere una revalorización con el paso del tiempo. Afortunadamente, existen numerosas maneras y alternativas para hacerlo. Nuevamente, lo que realmente importa es entender su funcionamiento y ponerlo en práctica.

5. Diversificarás de forma inteligente

En simples palabras, diversificar significa “poner los huevos en diferentes canastas” para amortiguar el impacto de un eventual acontecimiento negativo. Al hablar de inversión, esto quiere decir que hay que armar un portafolio que posea diversos tipos de instrumentos financieros, de varios países, y que no estén altamente correlacionados entre sí.

6. Pensarás en el largo plazo

Por otra parte, también hay que pensar en el largo plazo para aprovechar los beneficios de este horizonte temporal, ya que la mayoría de los activos brinda mejores rentabilidades simplemente dejándola quieta por muchos años, o décadas. Además, la magia del interés compuesto incrementará aún más el capital.

7. Gestionarás el riesgo

Otro de los mandamientos del ahorro y la inversión sentencia que hay que gestionar el riesgo para no destruir las finanzas personales. Esto no solo se aplica al momento de realizar operatorias bursátiles, sino también al consumir en el día a día o al guardar el dinero. Siempre hay que medir el riesgo financiero que se está asumiendo y buscar la forma de administrarlo eficazmente.

8. Aprenderás constantemente

El error más grave que un ahorrista e inversor puede cometer es creer que sabe todo. Por eso, hay que estar abiertos a aprender constantemente. No solo sobre la evolución de los mercados financieros, sino también sobre los factores económicos, políticos y sociales que podrían atentar contra la economía personal.

9. No te endeudarás innecesariamente

De nada sirve seguir al pie de la letra los mandamientos anteriores si se crean grandes deudas innecesarias. Como dijo Warren Buffett, “he visto a muchas personas fracasar por licor y deudas”.

10. Compartirás tu sabiduría

Por último, es importante compartir los conocimientos y la experiencia financiera con el entorno. Siguiendo este mandamiento, todos podrán crecer económicamente y la sociedad estará cada vez más cerca de ser un lugar mejor.