Organización para trabajar y liderar equipos distribuidos: tips y experiencias de 20 años de equipos remotos

Hace un par de años, muchos expertos definían el futuro del trabajo remoto como un paso a paso que se iba a dar en diez años aproximadamente. Luego llegó la pandemia, y todo el panorama cambió para todo el mundo. Países desarrollados y en vía de desarrollo se vieron obligados a cambiar su mindset y empezar a ejecutar de otra manera.

En mis webinars y entrevistas que genero semana a semana en mis redes he decidido conversar sobre una de las temáticas más demandadas por todos: el liderazgo en tiempos remotos. Aquí les comparto conclusiones que, como siempre digo, son personales, subjetivas y que no tienen que aplicar a no ser que se sientan totalmente identificados.

Quizás no exista mejor forma de comenzar, que la respuesta de los emprendedores que piensan que el 79% no se considera muy buen líder. ¿Qué te parece esta afirmación?

La pandemia sigue alterando las empresas. Está asolando la economía de muchos países y cambiando la forma habitual de trabajar. Incluso el gobierno y los dirigentes nacionales o estatales se ven sorprendidos. Parece que casi todo el mundo está tratando de hacer frente a los retos y al impacto de la pandemia en la salud, los medios de vida, los puestos de trabajo, la seguridad alimentaria, etc.

Y como cualquier otra crisis, esta pandemia pone a prueba las habilidades y la resistencia de los líderes para adaptarse a la nueva normalidad. Están llamados a dar un paso al frente, avanzar y tomar medidas decisivas para llevar al equipo y a la organización a otro nivel o mantener el status quo hasta que la crisis termine. Es un momento crucial para que construyan el futuro mientras gestionan el impacto de la crisis.

Ya comprobamos que el trabajo remoto es posible en la enorme mayoría de los casos. Seguramente muchos nos estamos preguntando porque no hicimos estos cambios antes. ¿Por qué tengo estructuras con costos tan pesados? Oficinas, gastos de logística, administración, etc ¿Qué puedo evitar?

Hasta para las industrias, podemos hacer remoto y/o flexibilizar el área de marketing, comercialización, comunicación, diseño, innovación, administración/gestión, etc. Sin embargo, la enorme mayoría seguía trabajando con equipos presenciales o solamente presenciales, generando un costo innecesario.

El 63% tiene equipos presenciales. Necesitamos ser buenos líderes y para eso ser remotos

¿Estamos tomando decisiones para sobrevivir?

Las empresas que no son eficientes no van a sobrevivir. Los responsables son los líderes. Ellos deben tomar decisiones todo el tiempo, sobre todo, en tiempos difíciles.

Quizás estas decisiones de cambios de estructura y equipo forman parte de las decisiones que deberíamos haber tomado hace tiempo, pero que ahora estamos forzados a hacerlo.

Es tiempo de pensar en equipos más flexibles que respondan rápidamente a la demanda y que no tengan foco en el tiempo que están trabajando, sino en cumplir un objetivo o tarea. Solo el 25% de las empresas contrataban freelance, algo llamativo porque en tiempos de supervivencia esta flexibilidad es clave.

Diego Noriega