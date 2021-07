Una criptomoneda contra los monopolios de la información

Por Germán Malnero

Cuando hablamos de descentralización, hablamos de libertad. Y cuando hablamos de libertad, también hablamos de propiedad y responsabilidad.

Ser libre no significa que no haya otros con los que puedas interactuar, o incluso depender. Pero significa que debes tener la posibilidad de elegir si hacerlo o no. Si utilizar un recurso o no, y que esté disponible cuando lo precises, sin importar qué. Esto, en el caso de tu propia información, es muy importante.

En todo el mundo, y a una velocidad inusitada, nos acostumbramos a pasar de ser “dueños” de nuestra información a “usuarios” de nuestra información. Esos largos acuerdos a los que das clic en “aceptar” cuando te unes a una red social o cuando abres una cuenta en plataformas como Google o Amazon les permite ser copropietarios de tus datos personales, de tu información de uso, de los archivos que guardas en su plataforma, de las imágenes que subes a “tu perfil”, etc.

Hay una frase que dice “cuando algo es gratis, el producto eres tú”. Estas plataformas luego comercializan tu información (en teoría, de forma anónima) a otras empresas y negocios que están interesados en conocerte, tus formas de consumir, de interactuar, de comportarte. Suena a ciencia ficción, pero es cierto. Así es cómo cada red social te muestra publicidades especialmente pensadas para ti, según las búsquedas que has realizado, tu edad, tu sexo, tu región, el horario...

Pero además de esto, estás sujeto a sus monopolios. No solo a la hora de establecer las reglas del intercambio, sino también a la hora de administrar sus falencias: ya hemos visto que se caigan los servidores de Facebook y de WhatsApp, por ejemplo. Que Twitter tenga congestionamientos, entre otros inconvenientes.

Pero ¿qué sucedería si, en la época del almacenamiento “en la nube” y el teletrabajo, de la noche a la mañana ya no tuvieras acceso a tus archivos en Google o Amazon? Servidores caídos, cambios de políticas o, sencillamente, el cierre de empresas (¿conoces alguna empresa “inmune” a los cierres?).

Bueno, este tipo de relaciones desiguales que las criptomonedas vienen a romper en el sistema financiero (desafiando a los bancos con DeFi, por ejemplo), blockchain a su vez lo viene a imponer en la tecnología. En este caso, quiero hablarte del proyecto Filecoin, con su token filecoin (FIL), cuyo objetivo es romper con este monopolio y devolverte la propiedad de tus archivos e información a través de una red descentralizada de almacenamiento.

Los participantes del proyecto ofrecen espacio disponible y encriptado en sus dispositivos para albergar información de manera descentralizada. Es decir, almacenamiento en la nube sin otro administrador más que tú mismo. Y quienes participan obtienen participaciones del token FIL. Un sistema de libertad, privacidad y ganancia para todas las partes implicadas.

Me parece importante hablar de este tipo de proyectos, porque manifiestan no solo la relevancia financiera del espacio cripto, sino realmente el “espíritu” de lo que significa la revolución de la descentralización que está proponiendo, tanto a nivel financiero como tecnológico.

Para conocer más acerca del proyecto Filecoin, a continuación, un video realizado por el equipo de Inversor Global.