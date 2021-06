Educación financiera virtual de manera simple para una mayor inclusión de las personas mayores

Grupo Supervielle acaba de lanzar el programa “Hacelo Vos – Tecnología sin Edad” cuyo objetivo es brindar conocimientos financieros a sus clientes adultos mayores para que puedan mejorar el uso de las herramientas financieras y realizar sus operaciones bancarias de forma simple, segura y con mayor autonomía.

Se trata de un programa de cursos online, 100% gratuitos, de un mes de duración, con encuentros virtuales semanales. Sus contenidos incluyen, entre otros, el acceso a alfabetización multimedia y uso del celular, realización de pagos online y transferencias, y utilización de la caja rápida y online banking por medio de PC o de aplicaciones móviles.

Todos los cursos serán dictados en alianza con universidades de alto prestigio educativo a lo largo de nuestro país, entre las que se encuentran la Universidad de Morón, la Escuela Argentina de Negocios, la Universidad de Mendoza y la Universidad Católica Argentina. En principio, se brindarán 5 encuentros online por sede, con una inscripción de más de 2.000 alumnos, aproximadamente.

“Esperamos que el programa Hacelo Vos – Tecnología sin Edad nos permita seguir colaborando con la inclusión digital de todas aquellas personas que sientan la necesidad de capacitarse para poder operar con mayor autonomía, seguridad e independencia, sin importar la edad. Con esta iniciativa renovamos nuestro compromiso con la inclusión financiera facilitando la adopción de las nuevas herramientas digitales y promoviendo la educación financiera” sostuvo Atilio Dell’Oro Maini, Director de Grupo Supervielle.

Para anotarse en el programa u obtener más información al respecto, ingresar al siguiente link.

ACERCA DE GRUPO SUPERVIELLE

Es una compañía con 132 años de trayectoria en el sistema financiero argentino, y con una posición competitiva líder en ciertos segmentos de mercado estratégicos. Es controlante del 8º banco privado más grande de Argentina en términos de préstamos y el 11º sumando los bancos públicos. Grupo Supervielle ofrece diversos productos y servicios financieros, y no financieros diseñados especialmente para cubrir las diferentes necesidades de sus clientes a través de múltiples plataformas y marcas. Al día de hoy se conforma por Banco Supervielle S.A; IUDÚ Compañía Financiera; Tarjeta Automática-; Micro Lending (MILA); Supervielle Seguros; Supervielle Productores Asesores de Seguros; Supervielle Asset Management (SAM); InvertirOnline.com; y Futuros del Sur, en cambio de nombre por Supervielle Agente de Negociación, Easy Cambios S.A. Asimismo, y a partir de su experiencia y liderazgo en el negocio de servicios financieros, Grupo Supervielle apunta a reforzar su oferta comercial para sus clientes, la cual ha ampliado en los últimos años con otros segmentos de negocio como la comercialización de productos no financieros a través de su controlada IUDÚ Compañía Financiera que ofrece sus productos y servicios no financieros a los clientes de Grupo Supervielle. Por último, completa el portafolio de empresas del holding una sociedad cuya principal actividad es la tenencia de participaciones en las mismas empresas de Grupo Supervielle, Sofital S.A.F.e I.I. Desde mayo 2016, las acciones del Grupo están listadas en Byma y en NYSE.