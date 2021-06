Cristiano Rattazzi renunció a la presidencia de Fiat Argentina

El empresario Cristiano Rattazzi dejará la presidencia de las sociedades de Fiat Chrysler Automobile (FCA) en la Argentina a partir de mañana, 1 de julio, y en su reemplazo asumirá Martín Zuppi, informó hoy el grupo automotriz.



De esta manera. el también vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), cerrará en un ciclo que inició en 1970, cuando ingresó a Fiat Concord y que continuó de manera ininterrumpida en Brasil, Venezuela y Francia, hasta su regreso a la Argentina en 1981.



Rattazzi continuará vinculado a la firma internacional Stellantis como integrante de la familia que, a través de Exor, es la principal accionista individual del grupo conformado tras la fusión de las ex FCA y PSA, se informó esta tarde mediante un comunicado.



En su reemplazo, Zuppi, con más de 25 años en diversas posiciones de la compañía en la Argentina e Italia, y actual Director de Operaciones de Fiat, Jeep y RAM, asumirá también la Presidencia del Directorio de las sociedades de FCA en el país.



Estas compañías forman parte del grupo Stellantis, el nuevo gigante del sector automotor que surgió tras la fusión con el Grupo PSA, y sus marcas Peugeot Citroen y DS.



La Dirección Institucional de Stellantis en Argentina será ejercida por Rodrigo Pérez Graziano, quien anteriormente ya desempeñara dicha función para el ex Grupo PSA.



"Es el momento, con esta nueva empresa que está naciendo como resultado de la fusión de las ex FCA y PSA, para que las nuevas generaciones tomen el timón y podamos continuar acompañando desde otro espacio", destacó Rattazzi.