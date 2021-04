El Gobierno desmiente aumentos en telefonía, internet y cable

En una nueva escalada de tensión por los congelamientos, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) descartó que se vayan a aplicar nuevos aumentos de tarifas en mayo en los servicios de telefonía fija y celular, internet y TV por cable, luego de que un grupo de prestadoras anunciara que habrían incrementos autorizados del 10% para el próximo mes.

Gustavo López, vicepresidente del Enacom, afirmó en declaraciones a la agencia de noticias Télam que "no hay ningún aumento autorizado para ninguno de los servicios hasta el momento", y subrayó que "nada de lo que dicen las empresas está autorizado y no se aplicará ningún aumento hasta que el Enacom lo autorice".

En ese sentido, el funcionario agregó que "el decreto 690/2020 estableció a las telecomunicaciones o a las TIC como servicio público esencial y en competencia regulando el precio y estableciendo la Prestación Básica Universal (PBU) y además se fijó que quien no respete los aumentos autorizados como la PBU, tampoco puede aumentar en el futuro".

"Al día de hoy las empresas unilateralmente anunciaron un aumento no autorizado y la gente no lo tiene que pagar hasta tanto el Enacom diga que se autoriza un aumento, cuánto se autoriza y para cuándo se autoriza", enfatizó. Por ende, le pidió a los usuarios de estos servicios "que hasta tanto nosotros no establezcamos una modificación de tarifas, se abstengan de pagar cualquier cosa".

Sin rodeos, López aclaró que "las empresas creen que este es un producto de libre mercado y la pandemia puso en negro sobre blanco que se trata de una primera necesidad de la vida cotidiana, por eso el Presidente de la Nación (Alberto Fernández) lo declaró como servicio público".

A su vez, el funcionario lanzó una controvertida advertencia: "Este es un desafío que no vamos a aceptar y les decimos a los ciudadanos que hasta tanto nosotros no le indiquemos si hay aumento, cuánto y cuándo, no tiene que pagar ningún aumento".