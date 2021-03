La gorra de Zara que ya está agotada y tiene a todos en lista de espera

Zara es una marca que siempre impone tendencia y sus productos son furor en todas partes del mundo. En esta oportunidad, lanzó una gorra beisbolera que se convirtió en la tendencia de la temporada, lo que se conoce en el mundo de la moda como un "must".



Este complemento se trata de un accesorio sencillo, pero original, que se agotó rápidamente. Viene solamente en color azul marino y lo que la hace diferente a las demás es que el cliente puede elegir la letra que quiere que esté bordada en la gorra en el lateral izquierdo. Este detalle es en color rojo con borde blanco.

Fuente: Zara

A simple vista parece un objeto básico, pero que sea personalizado lo hizo más popular. Está confeccionado 100% en algodón y su precio es de 12,95 euros. Como no hay stock y no hay capacidad para tolerar la demanda, Zara tiene lista de espera para todos los clientes que reservaron esta gorra.



Esta tendencia deportiva se llama en el mundo de la moda "athleisure" cada vez se impone más en el street style y da una onda moderna y canchera. Las gorras se convirtieron en un accesorio fundamental en los looks, principalmente en verano para cuidar del sol.

Fuente: Zara

Muchas famosas se unieron a esta tendencia y publican fotos en sus redes sociales con gorras o viseras. Algunas de ellas son Paula Echeverria, Beyoncé, Hailey Baldwin, Chrissy Teigen, Alessandra Ambrioso y Alexandra Pereira.



Nueva colección de Zara

La marca de Inditex lanzó semanas su alianza con Coca-Cola para su nueva colección de primavera, que está enfocada en ropa sport y chic. La gorra personalizada se suma a la intención de Zara de proponer una colección casual, sencilla y de día.



Entre sus nuevas prendas hay una tendencia de buzos, shorts deportivos y musculosas con bordes blancos y con muchos colores. Entre los protagonistas se encuentran el azul oscuro, bordo, verde musgo y el clásico blanco siempre protagonista.