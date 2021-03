Carlos Maslatón pronostica siete meses difíciles y después recuperación

En una entrevista con el portal Infobae, el influencer económico Carlos Maslatón, pronosticó el futuro financiero, además de tratar otros temas polémicos.

Sobre las vacunas contra la covid-19, comentó que no sirven para nada y que hay un montaje político en esto: “ En Chile hay muchas vacunas y al final los casos siguen igual. Hay que aprender a convivir con la enfermedad. Acá se falsifican los datos, le ponen coronavirus a cosas que no son coronavirus”.

Sobre el futuro inmediato, asegura que “en noviembre de 2017, Argentina llegó al tope de la recuperación de la etapa duhaldista, kirchnerista y macrista, una recuperación de los mercados y de la economía con un par de bajas en 2009 y 2012".

Y añadió: "Cuando llegamos a ese punto dije que venía la caída final de Argentina. Una caída que, cíclicamente, lleva varias décadas. Estamos por cumplir un ciclo de 55 años descendentes. Es la parte final de la caída, pero es la última caída. Después del desastre viene un país para arriba que va a recuperarse fuertemente. También dije que en esta clase de procesos descendentes al final siempre cambia el gobierno”.

Republicanos Unidos es una estafa política. No existen, no tienen nada, está Santoro a cargos de los montajes, López Murphy delirando, los alemanes fracasados del 'partido liberal' dando órdenes, ABDON otro demente, pretenden amenazar al PRO a cambio de puestos y valijas. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) March 28, 2021

“Divido esta caída de 55 años en siete bloques. Estamos en la última parte del séptimo. No vamos a Venezuela, vamos para el lado contrario. Este gobierno, de una u otra manera, o el que lo siga, va a hacer las cosas correctamente a consecuencia del rebote. Soy muy pesimista para los próximos siete meses. Mis estimaciones dan que el mínimo argentino va a ser en octubre, pero lo vengo diciendo desde el 2015. Lo que marco como piso en octubre es un análisis técnico, en base a elementos y psicología de los mercados. No pretendo tener razón, es mi opinión técnica. Los fundamentos que hoy no se ven van a aparecer: lo muestran los gráficos. La reversión va a llegar. Además, a mayor escepticismo, más confianza en mi propio análisis: así funciona el análisis de mercado, por contra consenso. La recuperación argentina viene de la fuerza del mercado y de la sociedad; la política, que es retaguardia y no vanguardia, se incorpora después” comentó.

Sobre la soja y los commodities, dijo: "El mercado de cereales mundial está para arriba. Aún no estamos en máximos y los próximos años serán en alza para los commodities. Pero es la primera vez en la historia de los mercados financieros argentinos que hay una divergencia entre subida de commodities que favorecen al país y a las finanzas públicas, contra el valor de las empresas y los bonos. Nunca pasó eso. La soja no está salvando al Gobierno. Evidentemente, no lo está haciendo”.

Por otro lado, tuvo palabras de elogio ante el Bitcoin: “Es el producto financiero más exitoso de la historia. El que más se valorizó en 500 años de capitalismo financiero”.

Ni del gobierno de USA ni ningún gobierno del mundo puede "prohibir" al Bitcoin y al sistema monetario Bitcoin. No es asunto de ellos, no lo crean, no dirigen su circulación, no pueden impedir las transacciones aunque quieran. Bitcoin fue hecho así a propósito. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) March 27, 2021

“El Bitcoin ha tenido varios ciclos. Un movimiento que fue de 1 centavo hasta 1.163 dólares, entre 2009 y 2013. Después vino una caída a 152 dólares hasta 2015 y una subida de USD 19.666 a finales de 2017. Cayó a USD 3.123 unos meses después y ahora estamos viendo un movimiento que va a ser de la misma magnitud que el alza de 2017. Las subidas se calculan logarítmicamente, no aritméticamente. Dentro de tres años, o dos años y medio, un Bitcoin valdrá 399.750 dólares. Pero va a haber un hecho espectacular cuando llegue a USD 95.000, que puede ser este año o el que viene, cuando el market cap, o el valor de todos los Bitcoins circulantes, va a ser igual a todos los dólares físicos que hay en el mundo”, analizó.

Fuente: Infobae